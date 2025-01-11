На дороге столкнулись минивэн и маршрутный автобус Mercedes-Benz.

В Киеве произошло серьезное ДТП. В результате аварии погибли два человека, есть пострадавшие.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС. Отмечается, что инцидент произошел на Столичном шоссе, что в Голосеевском районе Киева. Сообщение об аварии поступило в 18:29.

На дороге столкнулись минивэн и маршрутный автобус Mercedes-Benz. Среди травмированных – водитель и семь пассажиров автобуса. Трех человек госпитализировали, среди них ребенок 6 лет.

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"Из минивэна Hyundai с помощью гидравлического инструмента чрезвычайниками деблокированы тела мужчины и женщины. До прибытия спасателей спасен ребенок 4 лет, которого госпитализировали в больницу "Охматдет"", – отметили в ГСЧС.

В то же время в полиции Киева сообщают, что, по предварительным данным, 68-летний водитель автомобиля Hyundai, двигаясь по Столичному шоссе, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автобусом Mercedes.

Другие ДТП в Украине

10 января на Львовщине произошла авария с участием автобуса. На дороге столкнулись Peugeot 3008, которой управлял 36-летний житель Ивано-Франковска, и автобуса Mercedes-Benz под управлением 39-летнего жителя Львовского района. В результате ДТП травмированы по меньшей мере семь человек.

В начале января на Выдубичах в Киеве с моста слетел грузовик. В результате аварии была повреждена часть моста и забор.

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