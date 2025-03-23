Это произошло в ходе очередной атаки БПЛА, в ночь на 23 марта.

В ходе очередной атаки российских "Шахедов" по Украине, в Киеве были убиты 5-летняя девочка Николь и ее отец Александр. Маму Сашу госпитализировали.

"Еще в четверг Николь играла в спектакле в детском саду вместе с другими местными детьми", - говорится на странице United24 в Instagram. Кроме того, сообщается, что они были вынуждены переехать в столицу из Запорожской области, так как российские оккупанты приблизились к их дому.

Их родной город Орехов находится от линии фронта на расстоянии всего в 15 километров. Из-за этого враг имеет возможность обстреливать населенный пункт.

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Что известно об атаке России по Украине в ночь на 23 марта

Ранее УНИАН сообщал, что оккупанты забрали жизни по меньшей мере трех человек. Известно, что самому маленькому пострадавшему всего 11 месяцев.

В Подольском районе упал сбитый "шахед". Падение произошло в промзоне, разрушений не зафиксировано. В Днепровском районе произошел пожар на верхних этажах 9-этажного жилого дома. Возгорание ликвидировано.

Также зафиксировано повреждение здания заведения общественного питания (без пожара), падение обломков на многоэтажку (без пожара) и повреждение квартиры на 6 этаже 16-этажного жилого дома (окно, пол и потолок).

Воздушные силы Вооруженных сил Украины заявили, что враг в течение ночи использовал для атаки 147 ударных БпЛА типа Shahed. Было сбито 97 вражеских беспилотников, 25 беспилотников-имитаторов не достигли целей и были локационно потеряны.

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