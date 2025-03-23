По данным КМВА, самому маленькому пострадавшему в результате вражеской атаки всего 11 месяцев.

Вражеская атака на Киев в ночь на 23 марта унесла жизни по меньшей мере трех человек. Среди жертв - ребенок, сообщает КГВА.

В результате атаки вражеских БпЛА и падения обломков сбитых воздушных целей пострадали несколько районов столицы. В частности, в Подольском районе упал сбитый "шахед". Отмечается, что падение произошло в промзоне, разрушений не зафиксировано. Зато в том же районе произошло возгорание на 20 этаже жилого дома. Пожар ликвидирован.

В Днепровском районе произошел пожар на верхних этажах 9-этажного жилого дома. Возгорание ликвидировано. Также зафиксировано повреждение здания заведения общественного питания (без пожара), падение обломков на многоэтажку (без пожара) и повреждение квартиры на 6 этаже 16-этажного жилого дома (окно, пол и потолок).

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В Голосеевском районе зафиксировано падение обломков и возгорание в нежилой зоне - в 4-этажном офисно-складском здании, на площади 2000 кв. м., также возгорание металлического контейнера.

В Деснянском районе произошло падение обломков в лесопарковой полосе, а в Шевченковском - падение обломков в жилом квартале, повреждено 6 автомобилей.

"По имеющейся информации, 3 человека погибли, в том числе 5-летний ребенок. Еще 10 пострадали. Среди погибших - отец и его маленькая дочь. А самому младшему пострадавшему в результате российской атаки - всего 11 месяцев", - отметили в КГВА.

Атака на Киев 23 марта

Как сообщал УНИАН, ночью российские террористы атаковали Украину дронами. Под ударами, в частности Киев - там, по предварительным данным, вражеский дрон попал в многоквартирный дом.

Россияне, несмотря на разговоры о перемирии, продолжают ежедневно атаковать мирные украинские города. Так, вечером 22 марта враг атаковал Запорожскую область. Глава Запорожской ОГА Иван Федоров заявил, что россияне нанесли не менее 4 ударов КАБами по Запорожскому району. Несколько поселков остались без электричества.

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