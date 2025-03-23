Есть пострадавшие и разрушения.

Российские оккупационные войска атаковали дронами Киевскую область. Есть разрушения и пострадавшие.

Об этом сообщают в Киевской областной военной администрации. Так, в Бучанском районе пострадала женщина 1997 года рождения и мужчина 1976 года рождения.

"Предварительно у пострадавших незначительные травмирования обломками и острая реакция на стресс. Необходимая медицинская помощь оказывается", – говорится в сообщении.

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В то же время в Бучанском районе области повреждены три частных дома и автомобиль. Зафиксировано повреждение частного дома и в Фастовском районе Киевской области.

"В Броварском районе ликвидирован пожар на предприятии. Все оперативные службы продолжают фиксировать и ликвидировать последствия вражеской атаки. Более подробная информация позже", – добавили в КОВА.

Атаки РФ по Украине

Под ударом российских дронов оказался и Киев. Там пострадали по меньшей мере 7 человек – один человек госпитализирован, сообщал городской голова Виталий Кличко.

В результате российской атаки возникли пожары в многоэтажках. Сообщалось о падении обломков в нескольких районах.

В 02:55 в ГСЧС Киева сообщили о гибели двух человек в результате атаки РФ на столицу.

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