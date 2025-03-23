Массированная атака РФ по Украине: сбито 97 вражеских беспилотников

В общем враг атаковал 147-ю ударными БпЛА типа Shahed, а также беспилотниками-имитаторами различных типов.

Во время очередной атаки России по территории Украины было сбито 97 вражеских беспилотников, 25 беспилотников-имитаторов не достигли целей и были локационно потеряны.

Как отмечается в Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины, в ночь на 23 марта (с 19:00 22 марта) враг атаковал 147-ю ударными БпЛА типа Shahed, а также беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Миллерово, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск - Россия, а также Приморск - временно оккупированная территория Запорожской области.

Это воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Видео дня

"По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 97 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на юге, севере, западе и в центре страны. 25 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что этой ночью противник применил большее количество именно ударных БпЛА - не менее 122 единиц, дронов-имитаторов, соответственно - 25.

"В результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Сумщина, Черниговщина, Одесская и Донецкая области", - отметили в Воздушных силах.

Ночная атака на Украину - что известно

Как сообщал УНИАН, в результате атаки вражеских беспилотников и падения обломков сбитых воздушных целей пострадали несколько районов Киева.

В Киевской городской военной администрации сообщили о гибели трех человек, в том числе 5-летнего ребенка. Еще 10 человек пострадали. Среди погибших - отец и его маленькая дочь. А самому младшему пострадавшему в результате атаки России - всего 11 месяцев.

Вас также могут заинтересовать новости: