Во Львове от кори умерла 36-летняя женщина

Это первая смерть от этого заболевания среди взрослых в новом году.

Во вторник, 15 января, во Львовской областной клинической больнице от осложнений, спровоцированных корью, умерла 36-летняя львовянка.

Это первая смерть от кори на Львовщине среди взрослых. В прошлом году это заболевание унесло жизни двух детей, сообщила ZAXID.NET главный эпидемиолог Львовщины Наталья Тимко.

"Корь спровоцировала у пациентки осложнение - пневмонию. Кроме того, у нее была тяжелая сопутствующая патология генетического характера. К сожалению, спасти ее не удалось", - сообщила Тимко.

Читайте такжеВ Киеве вот коры умер младенец

Как сообщил заведующий реанимационного отделения инфекционной больницы Виктор Токарев, женщину госпитализировали в больницу утром 14 января в тяжелом состоянии: у нее была одышка, нарушение сознания, пневмония. По словам родственников, первые симптомы заболевания корью появились 11 января, 12 января - сыпь. Пациентку сразу положили в реанимационное отделение, но помочь ей не удалось. 15 января в 12:00 она умерла.

По словам Тимко, осложнение от кори – пневмонию, коревой энцефалит (воспаление мозга), обструктивный бронхит и тому подобное, врачи фиксируют у больных разных возрастных категорий, как среди детей, так и среди взрослых. Во Львовской областной инфекционной больнице не хватает мест для заболевших корью, поэтому для них перепрофилируют другие отделения больницы.