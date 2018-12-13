На Николаевщине в школе первоклашкам поставили токсичные парты - дети падали в обморок (видео)

Мебель закупались через тендер, а проблемы возникли в одной школе района.

На Николаевщине после того, как первоклашкам в классе установили новые столы и стулья, у детей появилась тошнота, головная боль и даже головокружение.

Мебель приобрели путем госзакупок, в рамках программы "Новая школа". В то, что парты воняют, чиновники сначала отказывались верить, пока сами не зашли в класс, говорится в сюжете ТСН.

Кабинет первоклассников пустует. Вонь в классе выедает глаза, чувствуется сразу, как заходишь в помещение. Родители говорят, что запах от новой мебели - парт и стульев. Как только их установили, детям внезапно стало плохо.

"Дети начали терять сознание прямо несколько, и вечером детей начало тошнить, начались симптомы интоксикации", - рассказывает отец ученика первого класса Новоодесской СШ № 1 Виталий Ипатенко.

"Начало тошнить, у одной температура поднялась, начал болеть живот, головокружение", - добавляет мама ученицы Ольга Залевадная.

Многодневное проветривание не помогло, и ребят временно перевели в другой кабинет. Запах в основном идет от стульев, говорят родители.

Директор школы уверяет, что парты пришли к ним по госзаказу, в рамках программы новой украинской школы.

"Привез поставщик такие парты. Тендер прошел во всем районе, не только у нас. Почему только у нас такая ситуация", - недоумевает и.о. директора Новоодесской СШ №1 Алла Васюра.

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В управлении образования удивлены, говорят - это первая жалоба на новые парты. Уверяют, мебель имеет все необходимые сертификаты, приехала одной партией и уже на месте распределялась в местные школы.

"Все школы Новоодесского района получили парты этого производителя", - комментирует руководитель районного управления образования Валерий Багнюк.

Впрочем, из-за многочисленных жалоб родителей, педагог таки едет в школу. И здесь, в классе с новыми партами, признает - запах действительно есть, и он невыносим.

"Я здесь чувствую запах, поэтому я принял решение, чтобы этим не пользоваться. Чтобы их сейчас убрали из класса, немедленно вызвать поставщика, дать ему письменную претензию и заказать независимую экспертизу", - заявил Багнюк во время посещения класса.

Однако на киевской фирме о претензиях к партам пока ничего не знают. На сайте производителя уверяют, что их школьная мебель безопасна и экологична. По юридическому адресу женщина, которая представилась директором предприятия, говорить с журналистами отказывается.

Пока управление образования района проверяет остальные парты, поступившие по тендеру, в новоодесской школе разбирают новенькую мебель и сносят ее в подвал. Вместо нее говорят, поставят старую и после проветривания кабинета снова пустят туда первоклашек.