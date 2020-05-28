От Fallout до Silent Hill. Культовые игры, которым нужен ремейк
За время карантина у игроков было мало хороших новостей. Одной из таких стал анонс ремейка Mafia – легендарного криминального боевика с великолепным сюжетом. Даже сейчас игра считается одной из лучших в гейминдустрии, хотя ей уже исполнилось больше семнадцати лет. УНИАН решил вспомнить другие культовые проекты, которые заслуживают качественное переосмысление. Он них наша сегодняшняя подборка.
Мечты сбываются. Так подумали фанаты Mafia, когда на прошлой неделе издатель 2K Games и разработчики из Hangar 13 анонсировали ремейк первой части. Она считается лучшей из всей серии и до сих пор имеет преданную армию поклонников, которые долгие годы ждали повода вернуться в любимый мир и перевоплотиться в Томаса Анджело. Игру обожают за великолепную атмосферу США 30-х годов ХХ века, увлекательный криминальный сюжет, ярких и хорошо проработанных персонажей, ощущения от поездок на транспорте и перестрелок в разных декорациях. Список преимуществ оригинальной Mafia: The City of Lost Heaven можно перечислять долго. Он полностью заслуживает получить качественный ремейк, который выдавит из олдфагов слезу радости и познакомит с культовой классикой новую аудиторию.
Но действительно ли переосмысление отметится высоким уровнем проработки всех аспектов? Глядя на переиздание Mafia II и его множественные проблемы, в голове невольно возникают сомнения. А не захочет ли 2K Games поступить с первой частью так же, как и с обновленным сиквелом: сделать дешевый ремейк и заработать на имени франшизы?
На текущий момент пользователям лишь представили пару скриншотов, тизер и поделились скромными деталями грядущего ремейка. В нем должны расширить сюжет и реализовать новые геймплейные механики, однако все это пока на уровне обещаний. Впрочем, Mafia II: Definitive Edition создавалась силами команды D3T, а не Hangar 13, так что сравнивать ее с будущим ремейком первой части нет смысла. Он выйдет уже 28 августа на трех основных платформах, и вот тогда станет понятно, не подсунула ли 2K Games фанатам франшизы очередную свинью.
Однако помимо Mafia есть и другие, не менее знаковые игры, которые рискуют навсегда остаться в архивах гейминдустрии. Мы составили список самых культовых проектов, которым срочно нужен качественный ремейк. В нашей подборке не будет Gothic, System Shock и Diablo 2, поскольку их переизданием так или иначе уже занимаются разработчики. Ну что ж, приступим.
Ошибки с вампирами
На момент релиза Mafia была более или менее отполированной игрой с как минимум приемлемым техническим состоянием, однако далеко не всем культовые проекты могут похвастаться таким достижением. Некоторые из них выходили напрочь сломанными и популярность среди аудитории завоевывали исключительно благодаря скрытому под ворохом проблем потенциалу. Когда говоришь о таких странных произведениях, на ум мгновенно приходит Vampire: The Masquerade — Bloodlines. Это поистине невероятная RPG, ведь с одной стороны, она дарит удивительную свободу в ролевом отыгрыше и создании персонажа, радует необычными механиками и интересными заданиями, погружает в мрачную атмосферу вселенной «Мир тьмы». А с другой, после выхода игру попросту невозможно было пройти, так как в одном из сюжетных заданий присутствовала критическая ошибка.
Однако геймеров это не остановило — они продирались сквозь баги, чтобы почувствовать все безумие Малкавиан и присоединиться к вампирам-аристократам из клана Вентру. Благодаря качественной геймплейной концепции нашлись энтузиасты, которые своими силами выпустили патчи и починили Vampire: The Masquerade. Сейчас ее можно нормально пройти, предварительно установив пачку модификаций и любительских обновлений. Но разве это удобно? Публике нужен полноценный ремейк, который заменит всю визуальную составляющую с сохранением каноничной стилистики, избавится от кучи багов оригинала, улучшит управление и боевую систему. Можно также расширить некоторые ветки диалогов и доработать самые слабые задания. Причем Paradox Interactive не придется даже сильно напрягаться, ведь основа для потенциального ремейка уже заложена фанатами. Нужно только внимательно изучить творчество любителей и доверить дело профессионалам. А уж тем более после выхода сиквела, всем захочется сыграть в неповторимый оригинал.
Стимпанк от «Тройки»
Vampire: The Masquerade получила культовый статус еще и потому, что проект ждали многие геймеры. Он создавался мастерами из студии Troika Games, которые на тот момент уже успели прославиться благодаря выпуску Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura. Это тоже ролевая игра, но не в трехмерном мире, как «Маскарад», а в изометрии. Произведение прославилось в первую очередь благодаря необычному сеттингу на стыке фэнтези и стимпанка. Проработанный и детализированный мир тоже выступает одним из главных преимуществ Arcanum, как и возможность создавать персонажей разных классов.
Если какая-либо из студий возьмется за ремейк игры, то должна изначально поработать над визуальной составляющей. Простая замена текстур здесь не поможет – нужно брать современный движок и воссоздавать на нем весь мир проекта. Причем в процессе очень важно не растерять обаяние антуража, которое так любят фанаты Arcanum. Вторым крупным шагом станет полное изменение боевой системы, которая в оригинале получилась несбалансированной. Здесь нужно вооружиться опытом Divinity: Original Sin и Tyranny, перелопатив все заклинания, характеристики и параметры врагов. А вот задания трогать не нужно, разве что дописать кое-где реплик и поправить мелкие изъяны. Произведение Troika Games позволяет пройти сюжет в качестве доброго или злого персонажа, и такой элемент вариативности должен остаться. При создании потенциального ремейка и без изменения заданий разработчикам придется знатно попотеть.
Fallout? Дайте два
Теперь давайте отправимся еще дальше в прошлое. Студия Troika Games была основана выходцами из Black Isle Studios, отметившейся целой пачкой легендарных RPG. Вот о них сейчас и поговорим, а начнем, пожалуй, с любимицы широкой публики — серии Fallout. Именно эта команда разработчиков создала невероятно популярную франшизу постапокалиптических ролевых игр. Ее полюбили за удивительный и необычный виртуальный мир, вариативность в прохождении, великолепно прописанные задания, оригинальную систему S.P.E.C.I.A.L., и прочие положительные моменты. В общем, в первых двух Fallout великолепными получились все аспекты, за исключением технической реализации. Ошибок и глитчей разного рода в проектах хватало, но тогда дела с оптимизацией обстояли сложнее.
Ремейки оригинальных частей могли бы возродить любовь к Fallout после тонны негатива, возникшего из-за релиза «гадкого утенка» с цифрой 76 в названии. Переосмысление классических игр серии должно быть масштабным, но не таким сложным, как в случае с Vampire: The Masquerade. Все же авторам не придется выискивать и исправлять сотни разномастных ошибок. Но если уж обновлять оригинальные части франшизы, то стоит добавить в них вид от первого лица, как изначально и планировала Black Isle Studios. Не так давно моддер Александр Березин доказал, что Fallout в таком формате смотрится великолепно. Среди других нововведений, которые должны включать потенциальные ремейки, следует отметить полное изменение визуальной составляющей, переработку некоторых локаций и улучшение баланса в системе S.P.E.C.I.A.L.
Добротное чтиво
Сравниться по популярности с Fallout может другое творение Black Isle Studios — Planescape: Torment. Из-за уникальности и гениальности этой RPG фанаты считали, что у нее никогда не появится достойный наследник. Прошлогодняя Disco Elysium опровергла суждение поклонников, хотя своего идейного вдохновителя она, конечно же, не переплюнула.
Стоит отметить, что косметическую работу над Planescape: Torment провели ремастере. Но игра все же нуждается в полноценном ремейке. Planescape: Torment уместно назвать интерактивной книгой с невероятно интересными и живыми диалогами. Сюжет, дополнительные задания и персонажи выступают самыми сильными сторонами проекта и их трогать нельзя, разве что над переводами на другие языки тщательно поработать, но это уже требование к локализаторам, а не создателям потенциального ремейка.
Визуальную часть игры нужно изменить по классической схеме: перерисовать всю графику на новом движке, не нарушая канонов оригинала. А вот старую боевую систему следует вырезать и заменить новой, более современной, с двумя вариантами сражений на выбор — пошаговыми или с активной паузой. Большинства вооруженных столкновений в Planescape: Torment, конечно, можно избежать, но их все равно нужно исправить. Найдутся ведь пользователи, которые захотят отыгрывать роль задиристого разбойника и драться со всеми подряд. Характеристики классов и врагов тоже придется полностью пересмотреть. Неплохо было бы еще увеличить интерактивность на локациях и добавить случайные события, но такие пожелания уже из разряда фантастики.
Джедаи и ситхи в новом обличии
И чтобы закрыть тему культовых RPG, вспомним Star Wars: Knights of the Old Republic. Это творение от старой BioWare, пользовавшейся тогда большим почетом в геймерском сообществе. Ее KotOR считается одной из лучших игр по вселенной «Звездных войн» и совсем не случайно. Великолепный сюжет с неожиданными поворотами, трехмерный мир с множеством планет, по которым в процессе прохождения путешествует игрок, куча персонажей и заданий, отменно подобранная стилистика — все это присутствовало в произведении BioWare. Плюс ко всему проект предоставлял возможность ощутить себя частью далекой-далекой Галактики и повлиять на ее судьбу. В 2003 году такие ощущения многого стоили, впрочем, как и сейчас. Если не считать второй части KotOR, ролевые игры по «Звездным войнам» с тех пор так и не появлялись. Именно поэтому потенциальный ремейк проекта BioWare привлечет внимание многомиллионной аудитории.
Проблема лишь в том, что для разработки переиздания требуются большие ресурсы. Оригинальные локации нужно воссоздать по той же структуре, но с большей детализацией, задания оставить прежними, поработав над вариативностью в отдельных случаях. Техническую часть необходимо очистить от багов, а длительность загрузок должна быть уменьшена. Но это все мелочи по сравнению с боевой системой, которую следует доработать по примеру недавней Final Fantasy VII. Не факт, что современной аудитории понравятся тактические драки с активной паузой, а потому нужно создать альтернативный вариант с более динамичными сражениями. Допустим, реализовать схватки в реальном времени, добавить уклонения и убрать обязательную фиксацию на одной цели. Если пойти по такому пути, масштабы ремейка в сравнении с оригиналом вырастут, но и охват аудитории увеличится.
Один, во тьме и без ремейка
Фух, с RPG закончили и переходим к ужастикам, а именно первой части Alone in the Dark. Творение студии Infogrames стояло у истоков жанра сурвайвал-хорроров вместе с Resident Evil. Последняя франшиза отлично развивается за счет продолжений и ремейков. В будущем выйдет восьмая номерная часть серии и переосмысление «четверки», а Alone in the Dark тем временем пребывает в забвении. После отвратительной Illumination новые проекты серии не появлялись, да и о переизданиях пока ничего слышно.
Печально такое видеть, ведь первая часть в свое время представила мрачный сюжет, прохождение кампании за одного из двух персонажей на выбор, жуткий особняк с хитросплетением коридоров и разнообразных врагов. Некоторые из них были непобедимыми, поэтому вселяли настоящий ужас и заставляли игрока убегать, как только появлялись на горизонте. Элементов выживания в Alone in the Dark тоже хватает — ограниченность инвентаря, необходимость искать ресурсы по закоулкам, малое количество патронов и так далее. Все это должно присутствовать в потенциальном ремейке, и если браться за его создание, то только вооружившись опытом Resident Evil 2. Первая Alone in the Dark тоже камерная игра, в которой нужно доработать концепцию, воссоздать мир на новом движке и реализовать вид от третьего лица. Если пойти по стопам ремейка RE2 и нигде не сплоховать, то получится как минимум достойный представитель жанра.
Ах, как хочется вернуться в Сайлент-Хилл
Когда начинаешь говорить о культовых ужастиках, то на задворках сознания мгновенно всплывает серия Silent Hill. Игры франшизы не появлялись уже восемь лет, хотя в последнее время ходят слухи, что Konami собирается ее перезапустить. Впрочем, это тема для другого разговора, а нас сейчас интересует легендарный сиквел. Его возвращение могло бы стать знаковым событием, новым вторжением Konami в мир масштабных интерактивных проектов. Однако пока это лишь мечты.
Если говорить о ремейке Silent Hill 2, то его тоже нужно делать по канонам обновленной Resident Evil 2 — ничего не попишешь, Capcom создала почти идеальное переосмысление. При работе над переизданием сиквела важно понимать, почему атмосфера и враги оригинала настолько пугали игроков в 2001 году. Элементы, которые вселяют в пользователей ужас, необходимо тщательно перенести в ремейк, например, потрудиться над реалистичным туманом, чтобы он влиял на воображение и заставлял рисовать страшные образы. А еще необходимо улучшить дизайн врагов и локаций, повысить детализацию, изменить камеру и управление, особенно в тесных помещениях, и сделать акцент на элементах выживания. Сюжет можно не трогать — даже секретную концовку с собакой, которая в свое время расстроила немало пользователей.
Дахака, отстань!
Разбавим подборку приключенческим экшеном Prince of Persia: Warrior Within — лучшей частью серии, по мнению фанатов, да и критиков. В 2003 году игра запомнилась интересным сюжетом, сложным платформингом с кучей препятствий, динамичными сражениями и, конечно же, побегами от Дахаки. Не убиваемый враг, который внезапно появлялся на локациях, добавлял в геймплей изюминку. Каждое его возникновение заставляло кровь в жилах игроков гонять со скоростью звука. Собственно, этот элемент и нужно улучшить в потенциальном ремейке, сделав главной особенностью проекта, как походы Тирана по территории полицейского участка в Раккун-Сити.
Разработчикам условного переиздания Warrior Within нужно изменить алгоритмы поведения Дахаки, сделать его появления более непредсказуемыми и расширить арсенал атак. Бегства Принца от своего главного врага должны впрыскивать в организм пользователя адреналин с иглы десятого калибра. Еще важно улучшить взаимодействия протагониста с миром при платформинге и баланс в сражениях — добавить больше эффективных комбо и ослабить самые действенные приемы, которые позволяют получить преимущество над противниками. Сюжет трогать не нужно, а вот локациям недостает детализации, и этот аспект придется исправить.
Ubisoft больше не может
На десерт осталась Beyond Good & Evil — шикарная адвенчура от Ubisoft образца 2003 года. Тогда французское издательство еще не начало тонуть в деньгах и делать игры по шаблону, поэтому удивляло публику настоящими шедеврами. К таковым принадлежит проект из нашего списка, рассказывающий историю Джейд и ее расследования заговора мирового масштаба. В свое время Beyond Good & Evil отметилась цельной концепцией: в красочный инопланетный мир было легко погрузиться, антропоморфные животные добавляли изюминку в атмосферу, простенькая, но тактильная боевая система дарила удовольствие от сражений, а благодаря разнообразию заданий игра проходилась на одном дыхании.
Собственно, такая концепция будет отлично работать и в потенциальном ремейке проекта. Авторам при создании обновленной версии Beyond Good & Evil необходимо лишь перерисовать локации, увеличить интерактивность мира и расширить количество приемов, доступных в драках. Новые дополнительные занятия в ремейке не нужны — он должен передавать дух настоящего приключения из оригинала, а не становится проектом «по стандартам Ubisoft». Если последовать этим правилам, переосмысление Beyond Good & Evil станет одним из лучших проектов французского издательства за последние десять лет.
Назар Степорук