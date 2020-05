От Fallout до Silent Hill. Культовые игры, которым нужен ремейк

Мечты сбываются. Так подумали фанаты Mafia, когда на прошлой неделе издатель 2K Games и разработчики из Hangar 13 анонсировали ремейк первой части. Она считается лучшей из всей серии и до сих пор имеет преданную армию поклонников, которые долгие годы ждали повода вернуться в любимый мир и перевоплотиться в Томаса Анджело. Игру обожают за великолепную атмосферу США 30-х годов ХХ века, увлекательный криминальный сюжет, ярких и хорошо проработанных персонажей, ощущения от поездок на транспорте и перестрелок в разных декорациях. Список преимуществ оригинальной Mafia: The City of Lost Heaven можно перечислять долго. Он полностью заслуживает получить качественный ремейк, который выдавит из олдфагов слезу радости и познакомит с культовой классикой новую аудиторию.

Но действительно ли переосмысление отметится высоким уровнем проработки всех аспектов? Глядя на переиздание Mafia II и его множественные проблемы, в голове невольно возникают сомнения. А не захочет ли 2K Games поступить с первой частью так же, как и с обновленным сиквелом: сделать дешевый ремейк и заработать на имени франшизы?

На текущий момент пользователям лишь представили пару скриншотов, тизер и поделились скромными деталями грядущего ремейка. В нем должны расширить сюжет и реализовать новые геймплейные механики, однако все это пока на уровне обещаний. Впрочем, Mafia II: Definitive Edition создавалась силами команды D3T, а не Hangar 13, так что сравнивать ее с будущим ремейком первой части нет смысла. Он выйдет уже 28 августа на трех основных платформах, и вот тогда станет понятно, не подсунула ли 2K Games фанатам франшизы очередную свинью.

Однако помимо Mafia есть и другие, не менее знаковые игры, которые рискуют навсегда остаться в архивах гейминдустрии. Мы составили список самых культовых проектов, которым срочно нужен качественный ремейк. В нашей подборке не будет Gothic, System Shock и Diablo 2, поскольку их переизданием так или иначе уже занимаются разработчики. Ну что ж, приступим.

Ошибки с вампирами

На момент релиза Mafia была более или менее отполированной игрой с как минимум приемлемым техническим состоянием, однако далеко не всем культовые проекты могут похвастаться таким достижением. Некоторые из них выходили напрочь сломанными и популярность среди аудитории завоевывали исключительно благодаря скрытому под ворохом проблем потенциалу. Когда говоришь о таких странных произведениях, на ум мгновенно приходит Vampire: The Masquerade — Bloodlines. Это поистине невероятная RPG, ведь с одной стороны, она дарит удивительную свободу в ролевом отыгрыше и создании персонажа, радует необычными механиками и интересными заданиями, погружает в мрачную атмосферу вселенной «Мир тьмы». А с другой, после выхода игру попросту невозможно было пройти, так как в одном из сюжетных заданий присутствовала критическая ошибка.

Однако геймеров это не остановило — они продирались сквозь баги, чтобы почувствовать все безумие Малкавиан и присоединиться к вампирам-аристократам из клана Вентру. Благодаря качественной геймплейной концепции нашлись энтузиасты, которые своими силами выпустили патчи и починили Vampire: The Masquerade. Сейчас ее можно нормально пройти, предварительно установив пачку модификаций и любительских обновлений. Но разве это удобно? Публике нужен полноценный ремейк, который заменит всю визуальную составляющую с сохранением каноничной стилистики, избавится от кучи багов оригинала, улучшит управление и боевую систему. Можно также расширить некоторые ветки диалогов и доработать самые слабые задания. Причем Paradox Interactive не придется даже сильно напрягаться, ведь основа для потенциального ремейка уже заложена фанатами. Нужно только внимательно изучить творчество любителей и доверить дело профессионалам. А уж тем более после выхода сиквела, всем захочется сыграть в неповторимый оригинал.

Стимпанк от «Тройки»

Vampire: The Masquerade получила культовый статус еще и потому, что проект ждали многие геймеры. Он создавался мастерами из студии Troika Games, которые на тот момент уже успели прославиться благодаря выпуску Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura. Это тоже ролевая игра, но не в трехмерном мире, как «Маскарад», а в изометрии. Произведение прославилось в первую очередь благодаря необычному сеттингу на стыке фэнтези и стимпанка. Проработанный и детализированный мир тоже выступает одним из главных преимуществ Arcanum, как и возможность создавать персонажей разных классов.

Если какая-либо из студий возьмется за ремейк игры, то должна изначально поработать над визуальной составляющей. Простая замена текстур здесь не поможет – нужно брать современный движок и воссоздавать на нем весь мир проекта. Причем в процессе очень важно не растерять обаяние антуража, которое так любят фанаты Arcanum. Вторым крупным шагом станет полное изменение боевой системы, которая в оригинале получилась несбалансированной. Здесь нужно вооружиться опытом Divinity: Original Sin и Tyranny, перелопатив все заклинания, характеристики и параметры врагов. А вот задания трогать не нужно, разве что дописать кое-где реплик и поправить мелкие изъяны. Произведение Troika Games позволяет пройти сюжет в качестве доброго или злого персонажа, и такой элемент вариативности должен остаться. При создании потенциального ремейка и без изменения заданий разработчикам придется знатно попотеть.

Fallout? Дайте два

Теперь давайте отправимся еще дальше в прошлое. Студия Troika Games была основана выходцами из Black Isle Studios, отметившейся целой пачкой легендарных RPG. Вот о них сейчас и поговорим, а начнем, пожалуй, с любимицы широкой публики — серии Fallout. Именно эта команда разработчиков создала невероятно популярную франшизу постапокалиптических ролевых игр. Ее полюбили за удивительный и необычный виртуальный мир, вариативность в прохождении, великолепно прописанные задания, оригинальную систему S.P.E.C.I.A.L., и прочие положительные моменты. В общем, в первых двух Fallout великолепными получились все аспекты, за исключением технической реализации. Ошибок и глитчей разного рода в проектах хватало, но тогда дела с оптимизацией обстояли сложнее.

Ремейки оригинальных частей могли бы возродить любовь к Fallout после тонны негатива, возникшего из-за релиза «гадкого утенка» с цифрой 76 в названии. Переосмысление классических игр серии должно быть масштабным, но не таким сложным, как в случае с Vampire: The Masquerade. Все же авторам не придется выискивать и исправлять сотни разномастных ошибок. Но если уж обновлять оригинальные части франшизы, то стоит добавить в них вид от первого лица, как изначально и планировала Black Isle Studios. Не так давно моддер Александр Березин доказал, что Fallout в таком формате смотрится великолепно. Среди других нововведений, которые должны включать потенциальные ремейки, следует отметить полное изменение визуальной составляющей, переработку некоторых локаций и улучшение баланса в системе S.P.E.C.I.A.L.

Добротное чтиво

Сравниться по популярности с Fallout может другое творение Black Isle Studios — Planescape: Torment. Из-за уникальности и гениальности этой RPG фанаты считали, что у нее никогда не появится достойный наследник. Прошлогодняя Disco Elysium опровергла суждение поклонников, хотя своего идейного вдохновителя она, конечно же, не переплюнула.

Стоит отметить, что косметическую работу над Planescape: Torment провели ремастере. Но игра все же нуждается в полноценном ремейке. Planescape: Torment уместно назвать интерактивной книгой с невероятно интересными и живыми диалогами. Сюжет, дополнительные задания и персонажи выступают самыми сильными сторонами проекта и их трогать нельзя, разве что над переводами на другие языки тщательно поработать, но это уже требование к локализаторам, а не создателям потенциального ремейка.

Визуальную часть игры нужно изменить по классической схеме: перерисовать всю графику на новом движке, не нарушая канонов оригинала. А вот старую боевую систему следует вырезать и заменить новой, более современной, с двумя вариантами сражений на выбор — пошаговыми или с активной паузой. Большинства вооруженных столкновений в Planescape: Torment, конечно, можно избежать, но их все равно нужно исправить. Найдутся ведь пользователи, которые захотят отыгрывать роль задиристого разбойника и драться со всеми подряд. Характеристики классов и врагов тоже придется полностью пересмотреть. Неплохо было бы еще увеличить интерактивность на локациях и добавить случайные события, но такие пожелания уже из разряда фантастики.

Джедаи и ситхи в новом обличии

И чтобы закрыть тему культовых RPG, вспомним Star Wars: Knights of the Old Republic. Это творение от старой BioWare, пользовавшейся тогда большим почетом в геймерском сообществе. Ее KotOR считается одной из лучших игр по вселенной «Звездных войн» и совсем не случайно. Великолепный сюжет с неожиданными поворотами, трехмерный мир с множеством планет, по которым в процессе прохождения путешествует игрок, куча персонажей и заданий, отменно подобранная стилистика — все это присутствовало в произведении BioWare. Плюс ко всему проект предоставлял возможность ощутить себя частью далекой-далекой Галактики и повлиять на ее судьбу. В 2003 году такие ощущения многого стоили, впрочем, как и сейчас. Если не считать второй части KotOR, ролевые игры по «Звездным войнам» с тех пор так и не появлялись. Именно поэтому потенциальный ремейк проекта BioWare привлечет внимание многомиллионной аудитории.

Проблема лишь в том, что для разработки переиздания требуются большие ресурсы. Оригинальные локации нужно воссоздать по той же структуре, но с большей детализацией, задания оставить прежними, поработав над вариативностью в отдельных случаях. Техническую часть необходимо очистить от багов, а длительность загрузок должна быть уменьшена. Но это все мелочи по сравнению с боевой системой, которую следует доработать по примеру недавней Final Fantasy VII. Не факт, что современной аудитории понравятся тактические драки с активной паузой, а потому нужно создать альтернативный вариант с более динамичными сражениями. Допустим, реализовать схватки в реальном времени, добавить уклонения и убрать обязательную фиксацию на одной цели. Если пойти по такому пути, масштабы ремейка в сравнении с оригиналом вырастут, но и охват аудитории увеличится.

Один, во тьме и без ремейка

Фух, с RPG закончили и переходим к ужастикам, а именно первой части Alone in the Dark. Творение студии Infogrames стояло у истоков жанра сурвайвал-хорроров вместе с Resident Evil. Последняя франшиза отлично развивается за счет продолжений и ремейков. В будущем выйдет восьмая номерная часть серии и переосмысление «четверки», а Alone in the Dark тем временем пребывает в забвении. После отвратительной Illumination новые проекты серии не появлялись, да и о переизданиях пока ничего слышно.

Печально такое видеть, ведь первая часть в свое время представила мрачный сюжет, прохождение кампании за одного из двух персонажей на выбор, жуткий особняк с хитросплетением коридоров и разнообразных врагов. Некоторые из них были непобедимыми, поэтому вселяли настоящий ужас и заставляли игрока убегать, как только появлялись на горизонте. Элементов выживания в Alone in the Dark тоже хватает — ограниченность инвентаря, необходимость искать ресурсы по закоулкам, малое количество патронов и так далее. Все это должно присутствовать в потенциальном ремейке, и если браться за его создание, то только вооружившись опытом Resident Evil 2. Первая Alone in the Dark тоже камерная игра, в которой нужно доработать концепцию, воссоздать мир на новом движке и реализовать вид от третьего лица. Если пойти по стопам ремейка RE2 и нигде не сплоховать, то получится как минимум достойный представитель жанра.

Ах, как хочется вернуться в Сайлент-Хилл

Когда начинаешь говорить о культовых ужастиках, то на задворках сознания мгновенно всплывает серия Silent Hill. Игры франшизы не появлялись уже восемь лет, хотя в последнее время ходят слухи, что Konami собирается ее перезапустить. Впрочем, это тема для другого разговора, а нас сейчас интересует легендарный сиквел. Его возвращение могло бы стать знаковым событием, новым вторжением Konami в мир масштабных интерактивных проектов. Однако пока это лишь мечты.

Если говорить о ремейке Silent Hill 2, то его тоже нужно делать по канонам обновленной Resident Evil 2 — ничего не попишешь, Capcom создала почти идеальное переосмысление. При работе над переизданием сиквела важно понимать, почему атмосфера и враги оригинала настолько пугали игроков в 2001 году. Элементы, которые вселяют в пользователей ужас, необходимо тщательно перенести в ремейк, например, потрудиться над реалистичным туманом, чтобы он влиял на воображение и заставлял рисовать страшные образы. А еще необходимо улучшить дизайн врагов и локаций, повысить детализацию, изменить камеру и управление, особенно в тесных помещениях, и сделать акцент на элементах выживания. Сюжет можно не трогать — даже секретную концовку с собакой, которая в свое время расстроила немало пользователей.

Дахака, отстань!

Разбавим подборку приключенческим экшеном Prince of Persia: Warrior Within — лучшей частью серии, по мнению фанатов, да и критиков. В 2003 году игра запомнилась интересным сюжетом, сложным платформингом с кучей препятствий, динамичными сражениями и, конечно же, побегами от Дахаки. Не убиваемый враг, который внезапно появлялся на локациях, добавлял в геймплей изюминку. Каждое его возникновение заставляло кровь в жилах игроков гонять со скоростью звука. Собственно, этот элемент и нужно улучшить в потенциальном ремейке, сделав главной особенностью проекта, как походы Тирана по территории полицейского участка в Раккун-Сити.

Разработчикам условного переиздания Warrior Within нужно изменить алгоритмы поведения Дахаки, сделать его появления более непредсказуемыми и расширить арсенал атак. Бегства Принца от своего главного врага должны впрыскивать в организм пользователя адреналин с иглы десятого калибра. Еще важно улучшить взаимодействия протагониста с миром при платформинге и баланс в сражениях — добавить больше эффективных комбо и ослабить самые действенные приемы, которые позволяют получить преимущество над противниками. Сюжет трогать не нужно, а вот локациям недостает детализации, и этот аспект придется исправить.

Ubisoft больше не может

На десерт осталась Beyond Good & Evil — шикарная адвенчура от Ubisoft образца 2003 года. Тогда французское издательство еще не начало тонуть в деньгах и делать игры по шаблону, поэтому удивляло публику настоящими шедеврами. К таковым принадлежит проект из нашего списка, рассказывающий историю Джейд и ее расследования заговора мирового масштаба. В свое время Beyond Good & Evil отметилась цельной концепцией: в красочный инопланетный мир было легко погрузиться, антропоморфные животные добавляли изюминку в атмосферу, простенькая, но тактильная боевая система дарила удовольствие от сражений, а благодаря разнообразию заданий игра проходилась на одном дыхании.

Собственно, такая концепция будет отлично работать и в потенциальном ремейке проекта. Авторам при создании обновленной версии Beyond Good & Evil необходимо лишь перерисовать локации, увеличить интерактивность мира и расширить количество приемов, доступных в драках. Новые дополнительные занятия в ремейке не нужны — он должен передавать дух настоящего приключения из оригинала, а не становится проектом «по стандартам Ubisoft». Если последовать этим правилам, переосмысление Beyond Good & Evil станет одним из лучших проектов французского издательства за последние десять лет.

