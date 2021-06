Лучше, чем в кино. ТОП-10 игр с захватывающим сюжетом

Видеоигры можно воспринимать по-разному. Одни любят их за возможность снять стресс и пообщаться с друзьями, а другие – за увлекательные истории, способные затмить любой фильм или сериал. Именно такие проекты, где сюжет вас не отпустит до самых титров, мы и собрали в нашем топе.

В наши дни качественный сюжет стал обязательной составляющей многих игр, а порой увлекает даже больше, чем сам игровой процесс. Мы отобрали десяток интерактивных проектов самых разных жанров. Многие из них стали лауреатами премий BAFTA и The Game Awards. Но самое главное, все они рассказывают захватывающие истории, где каждый найдет для себя что-то интересное: от приключений на Диком Западе и спасения галактики до исследований глубин человеческого сознания.

10. Soma

Главный герой хоррора Soma, Саймон Джаретт, пришел в клинику, чтобы поучаствовать в экспериментальном сканировании памяти, а очнулся на заброшенной подводной станции. Реальность сыграла злую шутку, или правда более сложная, чем кажется? Поиски ответа на этот вопрос заставляют продираться сквозь все ужасы Soma.

Эта игра запоминается не столько редкими встречами с монстрами и своей густой атмосферой, сколько философскими мотивами в сюжете. Он наталкивает на размышления о сути сознания и свойствах, которые делают человека уникальной личностью. Проект пытается фантазировать на тему отделения разума от тела и последствий, возникающих в процессе. И знаете, у него это отлично получается. Плюс ко всему прохождение Soma с самого начала сопровождается интригой.

9. Mass Effect Legendary Edition

Раз уж BioWare выпустила сборник Mass Effect Legendary Edition, давайте разом уважим великолепную трилогию. Космическая опера с капитаном Шепардом в главной роли, который пытается спасти все расы на просторах галактики от тотального истребления, поражает воображение своей масштабностью, эпичностью и проработкой каждого аспекта, включая мелкие детали. В ней нашлось место как для политических интриг и расовых проблем, так и для личностной драмы с чувственными камерными эпизодами. Количество интересных персонажей в трилогии зашкаливает, и при этом у многих из них есть собственный взгляд на мир и конкретные события.

Даже на фоне «Звездных войн» Mass Effect смотрится более чем достойно, а в отдельных моментах и вовсе превосходит эпопею Джорджа Лукаса.

8. Kentucky Route Zero

Отправляемся в настоящий видеоигровой артхаус. Kentucky Route Zero со своими глубокими аллюзиями и подтекстами, спрятанными под простеньким исполнением, считается одним из его ярчайших представителей.

В этой игре пользователям предстоит путешествовать по тайному шоссе, которое расположено в системе подземных пещер штата Кентукки. Поездки сопровождаются знакомствами и разговорами с персонажами, живущими на обочине скрытого пути. Каждый из них — уникальная личность с неповторимой историей. Рассказы этих людей наталкивают на размышления о том, что действительно важно в нашей жизни, и показывают, к чему приводят несбыточные мечты.

7. Red Dead Redemption 2

На сюжет Red Dead Redemption 2 можно смотреть под разными углами. На первый взгляд игра лишь предлагает окунуться в реалистичный Дикий Запад в роли Артура Моргана, который заботится о делах банды Ван дер Линде, куда входит сам, и о личном благополучии. Но если копнуть чуть глубже, дойти до финала и проанализировать действия персонажей, то проявится скрытый пласт.

RDR 2 очень точно показывает расслоение общества в момент прихода новой эпохи. Одни люди отчаянно хватаются за старые традиции и привычки, которые вот-вот станут пережитком прошлого, а другие готовы меняться и смело шагать в будущее. Банда Ван дер Линде стала воплощением этого конфликта, а ее члены проявили свою истинную натуру, когда поняли, что Дикий Запад больше никогда не станет прежним.

6. What Remains of Edith Finch

Спустя много лет после отъезда Эдит Финч решила вернуться в родной дом, чтобы выяснить, действительно ли над ее родом висело проклятие, и почему она осталась единственной представительницей своей семьи. Эдит нужно исследовать особняк и вспомнить ключевые события, связанные с каждым членом семьи.

Камерная и очень необычная история Финчей никого не оставит равнодушным. В ней одновременно сочетаются грусть, драма, комедия и персональные переживания героев. При этом сюжет в What Remains of Edith Finch воспринимается очень просто благодаря шикарной подаче. Каждое из происшествий, с которыми столкнулись Финчи, демонстрируется уникальным образом, например, в виде комиксовой истории или мини-игры, где реальность переплетается с вымыслом.

5. Persona 5

Современный мир очень и очень далек от идеала. Это видно даже по состоянию общества, и его проблемам, с которыми ежедневно сталкиваются десятки тысяч людей. Социальное неравенство, злоупотребление властью, издевательства над детьми и многое другое. Persona 5 не только демонстрирует описанные «недуги», но и призывает бороться с ними. Она показывает, что совместными усилиями можно справиться с любыми ужасами и исправить даже самого озлобленного человека.

В игре эта задача легла на старшеклассника Джокера и его команду Призрачных Похитителей Сердец. С помощью сверхъестественных способностей они проникают в воплощения сознаний недобросовестных людей и заставляют их сознаться в своих злодеяниях.

4. Outer Wilds

В Outer Wilds нужно играть за начинающего исследователя космоса, который обнаружил себя в ловушке 22-минутной временной петли. По истечении этого периода местное солнце взрывается и уничтожает все на своем пути. Вам предстоит выяснить, почему происходит катаклизм и можно ли его вообще избежать. Для этого придется путешествовать по разным планетам и искать заметки древней цивилизации Номаи. Но времени на все про все 22 минуты.

Отдельные элементы игры меняются в режиме реального времени, что позволило разработчикам сделать крайне необычные головоломки. Добывать крупицы сюжета в Outer Wilds невероятно интересно, но и сама история способна затмить преимущественное большинство научно-фантастических фильмов.

3. BioShock Infinitie

Крупные денежные долги привели Букера Девитта в парящий между тучами город Колумбию. Здесь ему нужно найти девушку по имени Элизабет. Вроде бы простое поручение должно было решить все проблемы главного героя, но не повезло. Почти сразу после прибытия Букера заклеймили «ложным пастырем» и попытались убить. Пришлось с боем прорываться к месту, где держат Элизабет, но лучше бы герой этого не делал…

В своих дальнейших злоключениях в BioShock Infinite он столкнулся с откровениями, которые вскрыли очень неприятные подробности прошлого. На их фоне даже путешествия во времени и существование параллельных вселенных не кажутся удивительными.

2. The Last of Us

Сюжет The Last of Us разворачивается после пандемии, но не коронавируса, а гриба кордицепс. В реальности он заражает своими спорами муравьев, превращая их в "зомби", и заставляя залезть куда-то повыше. Как только это происходит, гриб прорастает из тела муравья и выпускает споры, которые потом заражают других насекомых. В игре кордицепс мутировал и стал заразен для людей.

Спустя 20 лет, после того, как пандемия превратила большую часть людей в зомби, мы встречаем Джоэла – контрабандиста средних лет, который уже давно разочаровался в жизни. Он получает необычное поручение: доставить девочку по имени Элли к повстанческой организации «Цикады». Для этого герою предстоит проехать полстраны и столкнуться едва ли не со всеми опасностями постапокалипсиса.

История Элли и Джоэла показывает, насколько важно иметь человека, ради которого захочется пойти на любой поступок. И эта истина остается актуальной даже в момент, когда мир стоит на грани гибели. Разработчики смогли очень органично показать развитие отношений между главными героями и их влияние друг на друга.

1. Disco Elysium

Основной сюжет Disco Elysium посвящен расследованию самосуда, которое проводит детектив-алкоголик, утративший память, в бедном районе вымышленного города Ревашоль. Он, безусловно, выверен до мельчайших деталей и великолепно написан, но основная ценность игры даже не в этом.

Проект эстонской студии ZA/UM попросту сочится небольшими и поистине уникальными историями с десятками запоминающихся персонажей. Например, здесь есть бездомный маркетолог-пьяница, который загубил бизнес желанием воплощать исключительно революционные идеи, бабушка-философ с сознанием, странствующим по другим мирам, и малец-наркоман, предпочитающий скрывать острый разум за руганью и напускным безразличием. И это я еще не упоминаю о глубоком отыгрыше роли с возможностью сформировать своего уникального детектива.

Назар Степорук

