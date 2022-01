Для любителей сериалов "Рим" и "Спартак". Обзор ролевой игры Expeditions: Rome

Студия Logic Artists и издательство THQ Nordic выпустили Expeditions: Rome – ролевую игру с элементами стратегии в антураже Римской империи. В последнее время такие проекты появляются все реже, поэтому УНИАН обратил на него внимание. Мы прошли свежую RPG и поделились наблюдениями в обзоре.

Игры с историческим антуражем и упором на реализм становятся все большей редкостью. За последние пять лет эта ниша пополнилась всего несколькими крупными проектами. К ним относятся Red Dead Redemption 2, Ghost of Tsushima, Kingdom Come: Deliverance и Age of Empires IV. Даже Assassin's Creed начала склоняться в сторону фэнтези. В последних частях серии, Odyssey и Valhalla, пользователи могли посетить Атлантиду, отправиться в Асгард и сразиться с мифическими монстрами.

Среди игр категории "В" и в инди-сегменте наблюдается похожее запустение. Разработчики гораздо чаще используют будущее, фантастику и постапокалипсис, чем исторический антураж. Именно поэтому выход каждого проекта, где изображена реальная эпоха, например, Античность или Возрождение, становится маленьким событием. Одним из них аудиторию обеспечила студия Logic Artists.

Команда выпустила Expeditions: Rome — ролевую игру с элементами стратегии, события которой разворачиваются во времена римских завоеваний. Две предыдущие части серии были посвящены колонизации Америки и попыткам викингов захватить Британию. Проекты получили в целом положительные отзывы от пользователей Steam и профильной прессы. А теперь пришла пора узнать, достойна ли Expeditions: Rome стать в одном ряду с предшественниками и пополнить нишу качественных игр с историческим антуражем. УНИАН прошел свежую RPG и рассказал в обзоре, насколько увлекательным выдалось путешествие в эпоху Римской империи.

Новый Юлий Цезарь

Сразу стоит отметить, что игра не пытается точно показать события прошлого. Она использует исторический сеттинг, как оболочку для масштабного сюжета. Разработчики Expeditions: Rome в целом вольно обходятся с известными личностями и вплетают в повествование вымышленные эпизоды. А чтобы избавиться от ограничений, Logic Artists специально не стала указывать конкретные временные рамки в своей RPG. Но если судить примерно, то игроки отправятся в 100-50 года до нашей эры.

Сама эпоха Римской империи изображена в Expeditions: Rome с предельной точностью. Быт, военное дело, социальные особенности, культура разных государств — все это разработчики тщательно исследовали и воплотили в RPG. Даже в диалогах между персонажами ощущается дух античности. Так что за реализацию антуража авторов стоит отдельно похвалить. При прохождении Expeditions: Rome постоянно отмечаешь для себя разные детали и интересную информацию.

Основной сюжет в игре начинается весьма стандартно. Главный герой, имя и внешность которого выбираются в редакторе персонажа, вынужден бежать из Рима. Его аристократическая семья стала жертвой заговора с участием другого влиятельного рода — Сцеволл. Интриги врагов привели к гибели отца протагониста, а его самого тайно вывезли из столицы. Теперь главный герой должен присоединиться к войску Луция Лициния Лукулла в Малой Азии, построить воинскую карьеру и вернуться в Рим, чтобы наказать врагов.

Поначалу сюжет кажется блеклым и скучным, но спустя несколько часов он начинает разгоняться. История превращается в подобие политического триллера с интригами, предательствами и даже несколькими неожиданными поворотами. Благодаря этому появляется желание пройти все акты с перерывами в Риме и посмотреть, как сложится судьба главного героя и империи в целом. Сюжет также обладает определенной вариативностью: часть решений влияет на дальнейшие события и концовку. Однако большинство выборов либо создают развилку, которая быстро смыкается в одной точке, либо не имеют никаких последствий.

Зато многие задания можно пройти разными способами. У игрока почти всегда есть два пути: переть напролом или действовать хитростью, например, подкупить нужных людей и гарантировать себе преимущество. Правда, полностью избежать сражения редко получается. Но даже такая вариативность вносит разнообразие и нотки свежести в проект.

К отрицательным сторонам сюжета, помимо затянутого вступления, я бы отнес общий темп и стандартных персонажей. История часто проседает, что обусловлено геймплейными особенностями игры. Иногда важные эпизоды разделяют несколько часов, и за это время интерес к повествованию улетучивается. Приходится заставлять себя держать в уме все предыдущие события в истории.

С героями дела обстоят более неоднозначно. Разработчики постарались прописать их и раскрыть через дополнительные задания, а также необязательные диалоги. Но персонажи все равно не могут привязать к себе — даже роман ни с кем заводить не хочется, хотя такая опция присутствует. Я старался выстраивать взаимоотношения с каждым соратником, но никто из них не вызвал у меня эмоций. Если подытожить, то сюжет все же хочется отнести к достоинствам Expeditions: Rome. В истории хватает недочетов, но проработка антуража, политические интриги и отдельные повороты перекрывают проблемы.

Игра превращается в работу

Геймплей в Expeditions: Rome делится на две части: стратегическую и управление отрядом в традициях пошаговых RPG. Начнем разбор с первой составляющей, чтобы потом было проще углубиться в битвы, прокачку и остальное. В каждом из актов игры пользователи должны покорить отдельный регион. Сначала они отправятся завоевывать Малую Азию, затем — Северную Африку и Галлию.

Стратегические действия проходят на глобальной карте. У всех регионов она своя, но структура примерно та же. Есть около пятнадцати секторов с центральными поселениями. Последние нужно захватывать, чтобы установить власть Рима в областях. В завоеваниях участвуют легионы: сначала он выдается один, но с каждым сюжетным актом количество контролируемых армий растет.

Управление войском проходит в лагере. Им выступает каждое захваченное поселение на глобальной карте. На территории стоянки своей армии можно завербовать новых солдат и нанять центурионов — руководителей легионов в сражениях. Столкновения войск выполнены в карточном режиме — да-да, вы все правильно прочитали. У каждой армии есть показатель силы, на который влияет ее численность и боевой дух. По нему в финале схватки определяется победитель. Кто сохранил больше мощи, тот и на коне.

Перед сражением игрок должен назначить подходящего центуриона управлять войском. Далее идут четыре фазы боя, и на каждой из них нужно выбрать одну из трех случайно выпавших стратегий действий. Решения игрока повлияют на потери среди союзников и врагов. Поначалу сражения в таком формате развлекают, но со временем становится понятно, что победитель в схватке почти всегда зависит от стартового показателя силы. Да и отдельные стратегии явно эффективнее других.

Когда понимаешь, от каких карт больше пользы, остальные перестаешь применять. В лагере можно изучить новые варианты действий в боях на глобальной карте. Однако среди них тоже лишь единичные стратегии показывают себя неплохо. Вот и получается, что сражения с участием легионов быстро скатываются в рутину. Игрок будет раз за разом применять одни и те же карты, а ощущение новизны напрочь исчезнет. Захват ферм, лесопилок и прочих вспомогательных зданий, которые расположены в секторах, почти всегда проходит без битв. Это хорошо, ведь иначе количество стычек увеличилось бы втрое, а они и так быстро надоедают. Дополнительные сооружения нужны для постепенного улучшения разных возможностей в лагере.

Наряду с однообразными битвами, стратегическая часть обладает еще одной проблемой — квестами на усмирение. После захвата большинства регионов игрокам выдаются однообразные и надоедливые миссии с целью подавить сопротивление. Эти квесты необходимо выполнять командой из одного союзника и преторианцев. Последние нанимаются в лагере вместе с центурионами и обладают теми же классами, что и компаньоны главного героя. Вот только соратники участвуют в сюжете, а преторианцы обезличены.

Необходимость брать их на задания по усмирению выглядит искусственным ограничением. Разработчики обосновали это занятостью протагониста, мол, легат не должен выполнять мелкие поручения. Но отговорка авторов не работает, ведь управлять преторианцами предстоит игроку. И в такие моменты всегда возникает вопрос: "Почему мне не разрешают использовать основной отряд с гораздо лучшим снаряжением?"

Единственным безоговорочным достоинством стратегической части геймплея стали случайные события. Они выполнены в формате текстовых квестов и часто имеют неожиданные последствия. Исход не всегда положителен, но зато участвовать в таких небольших приключениях весьма приятно.

Рим должен оставаться великим

Изучение мира в режиме реального времени и пошаговые битвы сделаны лучше, чем стратегическая составляющая. На территорию отдельных городов и поселений на глобальной карте можно войти, собрав отряд бойцов под предводительством главного героя. Локации ощущаются пустоватыми: весь интерактив сводится к общению с персонажами и обыску сундуков. Хотя местами еще встречаются любопытные второстепенные задания. Они либо приводят к драке с необычными условиями, либо решаются с помощью диалогов и красноречия, если герой обладает подходящим умением.

Проверки навыков в Expeditions: Rome нет. В диалогах почти всегда доступен каждый из вариантов ответа, а их выбор определяет характер главного героя и влияет на отношения с союзниками. Если реплика закрыта, значит — протагонист не обладает нужной способностью красноречия. Одна из них выбирается на старте игры, а другие открываются по сюжету. Система в целом сделана простенько: разочаровать соратников не получится, даже если действовать, как злобный и напыщенный тиран.

Прокачка реализована шаблонно. Каждый персонаж обладает одним из четырех классов: принцепс, сагиттарий, триарий и велит. Это аналоги "танка" со щитом, лучника, копьеносца и быстрого воина с мечом. У каждой специализации есть три ветки с десятью пассивными и активными навыками. Если проходить основные и большинство дополнительных квестов, то к концу кампании удастся освоить две из них. С простой реализацией прокачки в целом можно смириться, но есть другая проблема — бесполезные активные умения. Большинство классовых навыков нет смысла применять в сражениях — гораздо эффективнее пойти в атаку стандартными способами. И вот это уже удручает, ведь теряется ощущение прогресса.

Экипировка в целом выполнена интересно. Броня стандартно увеличивает защиту и сопротивления, а вот оружие идет вместе с комплектом атак. На них, в отличие от классовых способностей, нужно обращать пристальное внимание. Эти умения во многом определяют пользу от бойца. Что еще нужно учитывать, так как это разные отрицательные эффекты. В Expeditions: Rome присутствует десяток негативных состояний, которые могут легко вывести из строя даже самого мощного бойца. Игрок должен понимать, как их накладывать на врагов и снимать с компаньонов.

Система отрицательных эффектов и оружие со своим набором умений — это не единственные интересные идеи в пошаговых сражениях. В рамках хода персонажи могут двигаться и атаковать, пока у них есть очки действия и передвижения. Отдавать героям приказы можно в любом порядке, что гарантирует важную тактическую гибкость. Арены всегда заполнены препятствиями, позициями для лучников, узкими проходами и так далее. Игрокам требуется постоянно думать, кого и куда из своих бойцов отправлять.

Условия победы тоже радуют, так как они не ограничиваются стандартным "убей всех противников". В одной битве необходимо освободить пленника, в другой — отступить под давлением врагов, а в третьей — сжечь конкретные объекты. И под каждую цель требуется придумать тактику действий, что заставляет игрока взбодриться.

Отдельным пунктом стоит отметить важные сюжетные осады. Они включают постановку, использование катапульт и деление персонажей на отряды, каждый из которых получает свою задачу. Такие бои требуют тщательно планировать дальнейшие шаги и учат приспосабливаться к сложным условиям на поле битвы. Иногда эти драки затягиваются на два часа и выматывают игрока, но после победы в них всегда чувствуешь удовлетворение.

Выводы УНИАН

В Expeditions: Rome есть немало шероховатостей. Стратегическая часть получилась откровенно слабой, и из-за нее сюжет кажется слишком растянутым. Прокачку можно было углубить, а количество видов оружия увеличить. Но если смотреть в целом, то после прохождения свежего проекта Logic Artists остаешься доволен. Все-таки светлых сторон в нем больше, и положительные эмоции затмевают отрицательные. Сюжет и сражения дарят преимущественно удовольствие и не позволяют жалеть о потраченных деньгах и времени. Я рекомендую Expeditions: Rome всем любителям исторических антуражей и пошаговых RPG с качественными битвами.

Оценка УНИАН: 7 из 10

Назар Степорук