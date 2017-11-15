Украинские экспортеры получили уже 100 тысяч сертификатов на свободную торговлю в ЕС
Cтотысячный сертификат был выдан в октябре этого года Винницкой таможней на свежие яблоки, которые экспортировались из Украины в Австрию.
Украинские таможни с 1 января 2016 года - начала действия зоны свободной торговли с Европейским Союзом - выдали 100 тысяч сертификатов формы EUR.1 на товары украинского происхождения, поставляемые в страны ЕС, сообщается на сайте Государственной фискальной службы.
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Согласно сообщению, стотысячный сертификат был выдан в октябре текущего года Винницкой таможней на яблоки свежие, которые экспортировались из Украины в Австрию.
Наибольшее количество сертификатов выдано на поставки в Польшу - 28,957 тысячи штук, или 29%, Германию - 13,643 тысяч штук, или 13%, Румынию - 8,042 тысячи штук, или 8%, Италию - 5,319 тысяч штук, или 5%
Как сообщал УНИАН, Государственная фискальная служба Украины с целью обеспечения выполнения функций по выдаче сертификатов разработала программно-информационный комплекс "Реестр выданных сертификатов формы EUR.1". С 1 января 2016 года таможни ГФС бесплатно выдают сертификаты по перевозке товара EUR.1 в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.
Соглашение о зоне свободной торговли с Европейским Союзом в полном объеме вступило в силу с 1 января 2016 года.