Украина увеличила выручку от аграрного экспорта в ЕС на 40%

Украинские предприятия за первые девять месяцев текущего года экспортировали на рынок Европейского Союза аграрной продукции на 4,177 млрд долл., что на 39,8% больше, чем в январе-сентябре прошлого года, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

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«По результатам января-сентября 2017 года экспорт украинских аграрных и пищевых товаров в страны Европейского Союза увеличился на 39,8% и составил 4,177 млрд долл. При этом импорт из европейских стран вырос на 11,7% и составил 1,581 млрд долл.», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, увеличение украинского аграрного экспорта на рынки стран ЕС произошло в основном за счет роста объемов поставок кукурузы (на 57,4%), рапса и его семян (на 72,9%), подсолнечного масла (на 23%). Кроме того, значительно увеличились поставки мяса и пищевых субпродуктов птицы, меда, кондитерских изделий, маргариновой продукции, а также сорго и семян льна.

По данным пресс-службы, основными импортерами украинской сельскохозяйственной и пищевой продукции среди стран ЕС являются Нидерланды с долей 17,6%, Испания (15,5%), Польша (12,9%), Италия (11,9%) и Германия (9,9%).

При этом ведомство отмечает, что на рынках ЕС растет спрос на украинскую готовую продукцию.

«За январь-сентябрь 2017 года было экспортировано сливочного масла на сумму 12,6 млн долл., а за аналогичный период 2016 года эта цифра составляла всего 5 тыс. долл. Также выросли поставки украинского мороженого, сгущенного молока, крахмала, кондитерских изделий из сахара и т.д.», - цитирует пресс-служба заместителя министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции Ольгу Трофимцеву.

Пресс-служба напомнила, что украинские экспортеры уже полностью исчерпали квоты на беспошлинный ввоз в страны ЕС меда, пшеницы, кукурузы, ячменя, ячменной крупы, муки, сахара, обработанных томатов, яблочного и виноградного соков. Также частично выбраны дополнительные торговые преференции, вступившие в силу с 1 октября.

«Среди дополнительных торговых преференций, которые вступили в силу с 1 октября 2017 года, украинские экспортеры уже полностью использовали квоты на мед объемом 2,5 тыс. тонн. На 36,5% использованы квоты на обработанные томаты, а на 5,9% - квота на ячменную крупу и муку. В полном объеме пока остаются не исчерпанными дополнительные торговые преференции на виноградный сок - 500 тонн и овес – 4 тыс. тонн», - добавила пресс-служба со ссылкой на Трофимцеву.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства агарной политики и продовольствия, украинские сельхозпроизводители в прошлом году поставили на рынки Европейского Союза аграрную продукцию на сумму 4,242 млрд долл., что на 1,6% больше, чем годом ранее. Таким образом, рынок ЕС в 2016 году занял 27,5% в общей структуре аграрного экспорта. В то же время доля стран Азии составляла 45,9% (7,099 млрд долл.), Африки – 15,7% (2,424 млрд долл.), СНГ – 7,7% (1,185 млрд долл.) и США – 0,3% (44,9 млн долл.).

Дополнительные торговые преференции Европейского Союза для Украины, окончательно утвержденные Европейским парламентом 13 сентября, вступили в силу 1 октября, за исключением либерализации экспорта ячменя, пшеницы и кукурузы - эти преференции вступят в силу 1 января.

Согласно достигнутым договоренностям, квоты на томаты, пшеницу, кукурузу и мед будут увеличены, но не в том объеме, как раньше это предлагалось Еврокомиссией. Мочевина из предложений исключена. В частности, установлены следующие годовые квоты: для меда - 2,5 тыс. тонн, томатов обработанных - 3 тыс. тонн, пшеницы - 65 тыс. тонн, кукурузы - 625 тыс. тонн, ячменя - 325 тыс. тонн. Преференции будут введены на срок до трех лет как дополнение к Соглашению об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.