В Украине начали строить дома на деревьях (видео)

За неполных 4 года компания нашла своих клиентов. Это состоятельные люди, у которых кроме денег, есть участок земли, на которой растет надежное дерево, что может стать потенциальным фундаментом под будущий домик, говорится в сюжете «Делай бизнес».

«Минимальная стоимость проекта, над которым мы работали, это 8 тысяч условных единиц. Это был домик площадью 12 квадратных метров с большой верандой», - рассказала основательница компании Светлана Колпакова.

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На дом площадью 10-13 квадратных метров идет 1-1,5 кубов сосны. Для заказов используют сухое, податливое дерево, придерживаясь всех норм безопасности, как во время традиционного строительства.

С особым вниманием строители подходят к выбору дерева, на котором будет крепиться домик. Оно должно быть здоровым и крепким.