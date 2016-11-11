Евросоюз не может быть сильным без поддержки Украины и соседних стран - вице-президент ЕИБ

Европейский Союз не может быть сильным без поддержки Украины и других соседних стран, в связи с чем Европейский инвестиционный банк поддерживает движение Украины в направлении евроинтеграции.

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Об этом заявил вице-президент ЕИБ Вазил Гудак в ходе встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

«Мы и наш совет управляющих, который состоит из 28 министров финансов стран Евросоюза, считаем, что Евросоюз не может быть сильным без поддержки соседних стран. Украина тут играет особую роль. Украина - это страна, которая движется в Европейский Союз, и мы поддерживаем это движение», - сказал он.

По словам Гудака, проекты ЕИБ в Украине в том числе призваны продемонстрировать плюсы евроинтеграции рядовым украинцам.

«Мы хотим, чтобы проекты ЕИБ касались людей и их каждодневных нужд. Иногда может сложиться впечатление, что со стороны Европейского Союза очень много деклараций, очень много формализованных заявлений, но очень мало настоящего экономического действия. Очень важно, чтобы украинцы почувствовали поддержку Европейского Союза и реальные плоды евроинтеграции в обычной жизни», - подчеркнул вице-президент ЕИБ.

Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта 2014 года, экономическую (о создании зоны свободной торговли) - в конце июня 2014 года, после проведения президентских выборов. Президент Украины Петр Порошенко подписал Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме.

Ратификацию Соглашения пока блокируют Нидерланды, где состоялся консультативный референдум, на котором большинство населения страны проголосовало против ратификации. Украина и ЕС ожидают от правительства Нидерландов предложений о дальнейших действиях после референдума.

Зона свободной торговли между Украиной и ЕС вступила в силу 1 января текущего года. Экспорт украинских товаров в Евросоюз в январе-июле 2016 года вырос на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 6,5 млрд долл.