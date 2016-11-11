Украина подписала соглашение с ЕИБ о выделении 200 миллионов евро кредита на транспорт

Один из основных кредиторов муниципальных проектов и проектов частного сектора экономики Украины - Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) подписал соглашение с Министерством инфраструктуры Украины о выделении 200 млн евро кредита, которые пойдут на обновление и модернизацию городского пассажирского транспорта в 20 городах страны.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее соглашение было подписано сегодня министром инфраструктуры Украины Владимиром Омеляном и вице-президентом ЕИБ Вазилом Гудаком в присутствии премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Как отметил глава украинского правительства перед подписанием документа, этот проект является очень важным для украинских городов и даст возможность обновить муниципальный транспорт, в частности троллейбусный и трамвайный парки.

В свою очередь вице-президент ЕИБ также подчеркнул важность данного инфраструктурного проекта для украинских городов.

«Этот проект важен для нас по нескольким причинам: очень важно финансировать как можно больше проектов на местном уровне, чтобы они имели отношение к людям на местах», - сказал Гудак.

Согласно пресс-релизу, розданному в ходе мероприятия, общая стоимость проекта модернизации городского транспорта составляет 400 млн евро, 200 из которых выделит под госгарантии ЕИБ сроком до 22 лет и льготным периодом уплаты тела кредита до 5 лет. А источником софинансирования выступит Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и местные бюджеты.

Первый этап реализации проекта планируют реализовать в Киеве, Белой Церкви, Ивано-Франковске, Кременчуге, Луцке, Львове, Одессе, Сумах, Тернополе, Харькове и Чернигове.

Финансирование проекта ЕИБ планируется осуществить 15 траншами в течение 5 лет, а возвращать кредит будут исключительно за средства местных бюджетов.