Спасение ассоциации Украина-ЕС: в Евросоюзе стартуют переговоры по ратификации соглашения Нидерландами

Этот документ ратифицировали все страны ЕС, кроме Нидерландов, передает Польское радио.

Новая декларация должна помочь в разрешении этой проблемы.

Соглашение об ассоциации Украина-ЕС, в том числе его часть о свободной торговле, уже действует. Его временно внедрили в жизнь, потому что в Брюсселе согласились не ждать завершения ратификации.

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Хлопот с этим процессом во всех странах не было, однако проблемы появились у Нидерландов, где парламент согласился ратифицировать документ, но во время апрельского референдума граждане этой страны высказались против соглашения. Теперь премьер-министр Нидерландов, не желая блокировать документ, предложил включить в него дополнительную декларацию, с которой должны согласиться все страны. И именно по этому вопросу сейчас начнутся переговоры.

В декларации хотят подчеркнуть, что соглашение об ассоциации не является вступительным этапом к членству Украины в Евросоюз, этот документ не связан с увеличением финансовой поддержки Киева и с автоматическим открытием рынка труда ЕС для украинцев.

Правительство в Гааге надеется, что документ удастся согласовать до саммита стран ЕС в декабре 2016 года.