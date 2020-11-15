Во время голосования 25 октября по всей Украине по состоянию на 12:00 явка составила 13,5%.

По данным наблюдателей гражданской сети ОПОРА, по состоянию на 12:00 явка во время повторных выборов городских голов в семи городах составляет 8,6%.

Об этом сообщается на сайте ОПОРЫ.

Читайте такжеВыборы в Украине: на участках не хватает урн и кабинок для голосованияОтмечается, что во время голосования 25 октября по всей Украине по состоянию на 12:00 явка составила 13,5%.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 ноября, второй тур выборов городских голов проходит в Луцке, Краматорске (Донецкая область), Украинке (Киевская область), Одессе, Сумах, Херсоне и Каменец-Подольском (Хмельницкая область).

Кроме того, в территориальных общинах с количеством избирателей до 10 тысяч в 16 регионах проходит повторное голосование по выборам депутатов 46 местных советов.

Результаты голосования должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 20 ноября включительно.

Второй тур местных выборов 15 ноября

Второй тур выборов, который проходит сегодня, не стали отменять даже несмотря на карантин выходного дня, начавший действовать в субботу, 14 ноября.

Очередные местные выборы в Украине состоялись 25 октября.

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Автор: Антонина Доломанжи