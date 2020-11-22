Мужчине пришлось давать объяснения дежурным полицейским.

На избирательном участке №121113 в Днепре (школа №48) избиратель попытался сфотографировать свой бюллетень в кабинке для голосования.

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Как сообщает «ОПОРА», нарушение заметили наблюдатели и вызвали полицейского

Последний просмотрел телефон мужчины и удостоверился, что в кабинке было сделано фото. После чего были вызваны дежурные полицейские, которые взяли объяснения по инциденту.

Скандал на участке попал на видео.

Выборы 22 ноября

В 11 городах Украины сегодня проходит второй тур местных выборов. Мэров выбирают, в частности, в Днепре, Львове, Ужгороде и Николаеве.

Первый тур местных выборов состоялся 25 октября. 15 ноября во многих населенных пунктах состоялись вторые туры выборов глав сельских, поселковых и городских советов. На участки пришли 24% избирателей.

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Автор: Дмитрий Захаров