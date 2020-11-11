Парламентарий подчеркнул, что люди устали от того, что у власти одни дилетанты, и требуют наведения порядка во всех сферах жизнедеятельности города.

Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» во втором туре местных выборов решила поддержать кандидата в мэры Херсона Владимира Сальдо.

Об этом заявил сопредседатель вышеназванной партии и народный депутат Вадим Рабинович, сообщается на странице “Владимир Сальдо - Кандидат в мэры Херсона” в Facebook.

«Призываем жителей этого замечательного города голосовать 15 ноября не сердцем, а головой! За полтора года мы с вами окончательно убедились в том, что люди без опыта не в состоянии руководить городами, а что уже говорить о стране! Я лично знаю Владимира Сальдо как опытного руководителя, управленца. К тому же он уже был главой Херсона – и успешно. Город стал комфортнее и чище, появились благоустроенные скверы и парки, фонтаны, были реконструированы набережная и несколько площадей, частично отремонтированы по новым технологиям дороги», – отметил Рабинович.

По его словам, жители Херсона заслуживают счастливой и обеспеченной жизни. Парламентарий подчеркнул, что люди устали от того, что у власти одни дилетанты, и требуют наведения порядка во всех сферах жизнедеятельности города.

«Города, который может стать одним из лучших в стране, но сегодня просто задыхается от огромного количества проблем. Владимир Сальдо – проверенный мэр-хозяйственник. И это огромнейший плюс, поскольку быть главой Херсона – не просто должность, а тяжелая работа, которая требует профессионального выполнения. И здесь у Владимира Васильевича конкурентов нет. В любое время он аргументирует каждый пункт своей программы. Нам нужны именно такие люди у власти! Херсонцы, 15 ноября прошу вас не выбирать очередного «кота в мешке». Давайте выбирать того, кто сможет сразу заняться насущными вопросами города и будет системно работать на ваше благо. Поддержите Владимира Сальдо!» – резюмировал Вадим Рабинович.

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Автор: УНИАН