По состоянию на сегодня установлены результаты почти 99,24 % выборов депутатов местных советов, а также почти 99,51 % – сельских, поселковых и городских голов.

Центральная избирательная комиссия объяснила задержку с установлением результатов местных выборов судебными исками и повторными подсчетами голосов.

Об этом УНИАН сообщили в отделе взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК.

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«По информации, поступившей от соответствующих ТИК, по состоянию на 11 ноября 2020 года установлены результаты почти 99,24 % выборов депутатов местных советов, а также почти 99,51 % – сельских, поселковых и городских голов», - говорится в сообщении.

В то же время еще не установлены результаты выборов депутатов двух областных, двух районных, пяти городских, двух поселковых советов и шести городских и одного поселкового голов.

Отмечается, что задержка обусловлена двумя причинами: многочисленными обжалованиями субъектами избирательного процесса результатов выборов в судах и проведением территориальными избирательными комиссиями повторного подсчета голосов избирателей на отдельных избирательных участках.

В то же время в ЦИК заявляют, что все проблемные ситуации находятся на ее контроле и делается все в пределах ее полномочий для скорейшего установления результатов местных выборов.

"Следует также отметить, что Центральная избирательная комиссия не устанавливает результаты местных выборов. В соответствии с Избирательным кодексом Украины результаты местных выборов устанавливают соответствующие территориальные избирательные комиссии, но не позднее чем на пятый день после дня установления официально обнародуют их в местных средствах массовой информации. Таким образом, размещенные на официальном сайте ЦИК результаты местных выборов нельзя считать официальными, они имеют исключительно информационный характер», - добавили в ЦИК.

Местные выборы-2020 в Украине: задержка с результатами

В СНБО призвали Центризбирком принять неотложные меры для установления результатов местных выборов. В ведомстве отметили, что аппарат СНБО фиксирует рост социальной напряженности и возникновение рисков национальной безопасности в ситуации, связанной с недостаточным информированием общества относительно официальных результатов выборов.

Очередные местные выборы в Украине состоялись 25 октября.

Результаты выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов должны были быть установлены не позднее чем на 12-й день после дня голосования, то есть до 6 ноября.

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Автор: Инна Андалицкая