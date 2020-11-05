Территориальные избирательные комиссии признали избранными 13 тысяч 323 депутатов местных советов и 687 сельских, поселковых, городских голов.

Установлены результаты выборов депутатов 585 местных советов.

Об этом сообщает отдел взаимодействия из СМИ Секретариата Центральной избирательной комиссии.

В соответствии с информацией, поступившей от территориальных избиркомов, по состоянию на 12:00 5 ноября в общей сложности признаны избранными 13 тыс. 323 депутата.

В частности, в 13 районных советов избраны 378 депутатов, в 116 городских - 2 тыс. 989 депутатов, в один районный в городе - 38 депутатов, в 152 поселковых - 3 тыс. 320 депутатов, в 303 сельских - 6 тыс. 598 депутатов.

Также признаны избранными 687 голов: 148 - городских, 194 - поселковых, 345 - сельских.

Местные выборы в Украине

Очередные местные выборы в Украине состоялись 25 октября.

Должны быть избраны депутаты 1 тыс. 577 местных советов (22 областных, 119 районных, 370 городских, 15 районных в городах, 431 поселкового и 620 сельских), а также 370 городских, 431 поселковых и 620 сельских голов.

Результаты должны быть установлены не позднее чем на двенадцатый день после дня голосования, то есть по 6 ноября.

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Автор: Антонина Доломанжи