Киевский теризбирком ожидает протоколы о результатах голосования на выборах 25 октября от последней районной избирательной комиссии - Святошинской.

Первые данные подсчета голосов на выборах мэра столицы и Киевсовета будут обнародованы завтра.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге председатель Киевской городской территориальной избирательной комиссии Валентина Королькова.

По ее информации, на сегодняшнее утро протоколы городской комиссии сдали все районы, кроме Святошинского.

«Сдали протоколы 9 территориальных избирательных комиссий. Сегодня на 14.00 заявила свой приезд 10-я ТИК. Это Святошинская, которая включает в себя 10-й и 11-й избирательные округа. Все остальные уже сдали (протоколы) раньше», - сказала Королькова.

Она отметила, что протоколы Шевченковской, Деснянской и Голосеевской ТИК вернули членам комиссий на уточнение. Уже уточненными поступили протоколы от Подольской ТИК.

«По готовности документов, которые обрабатывает городская избирательная комиссия, определяется решение о включении сведений в протокол. Это значит, что окончательные данные пойдут в итоги по установлению результатов голосования. Таких районов уже три, которые сдались без уточнений: Печерский - округ №8, Днепровский - 5-й и 6-й округа, Дарницкий - округ №2», - уточнила Королькова.

При этом глава КГТИК анонсировала на завтра обнародование первых данных текущего подсчета голосов избирателей.

«Все данные по цифрам будут объявлены завтра заместителем председателя Киевской городской территориальной избирательной комиссии Николаем Ниловым. Он ведет текущий подсчет, и промежуточные данные всех протоколов, утвержденные, будут обнародованы завтра в 13.00», - сказала Королькова.

Результаты местных выборов в Украине

25 октября в Киеве состоялись выборы депутатов Киевсовета и мэра.

Результаты выборов должны быть установлены до 6 ноября.

Согласно данным экзит-пола, проведенного Социологической группой «Рейтинг», на выборах мэра Киева за действующего мэра Виталия Кличко проголосовали 47,5% избирателей, за кандидата от «Оппозиционного платформы - За жизнь» Александра Попова - 8,6%, за кандидата от партии «Голос» Сергея Притулу - 8,3%, за кандидата от партии «Слуга народа» Ирину Верещук - 8,0%.

Кроме того, по информации социологов, на выборах в Киевсовет за партию «УДАР» проголосовали 21,3% избирателей, за партию «Евросолидарнисть» - 18,0%, партию «Слуга народа» - 9,5%, партию «Голос» - 7,2%, партию Александра Омельченко «Единство» - 6,8%, партию «Оппозиционная платформа - за жизнь» - 6,7%, за партию «Батькивщина» - 6,6%.

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Автор: Инна Андалицкая