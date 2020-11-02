Признаны избранными 2 тысячи 402 депутата 108 местных советов и 133 сельских, поселковых, городских голов.

Установлены результаты выборов депутатов 108 местных советов в 23 регионах Украины.

Читайте также"Психологическая защита": социолог объяснил низкую явку на местных выборах (видео)Как сообщает Отдел взаимодействия со СМИ секретариата Центральной избирательной комиссии, по информации, которая поступила в комиссию от территориальных избиркомов, по состоянию на 12:00 2 ноября установлены результаты местных выборов по выборам депутатов 108 местных советов в 23 регионах.

В один районный совет избраны 22 депутата, в 15 городских - 393 депутата, в 26 поселковых - 549 депутатов и в 66 сельских - 1438 депутатов.

Кроме того, признаны избранными 133 председателя (27 - городских, 30 - поселковых, 76 - сельских) также в 23 областях.

"На всех избирательных участках уже завершен процесс подсчета голосов избирателей, составление соответствующих протоколов УИК и передача их вместе с другой избирательной документации в сельские, поселковые и городскии ТИК. В то же время продолжаются процессы уточнения протоколов о подсчете голосов избирателей отдельных УИК и проведения повторного подсчета голосов избирателей отдельными территориальными избирательными комиссиями на основании соответствующих решений", - отметили в ЦИК.

Кроме того, продолжается процесс передачи протоколов об итогах голосования по выборам депутатов районных и областных советов от ТИК территориальных громад (сельских, поселковых, городских) в районные и областные территориальные избирательные комиссии.

Во всех регионах районные ТИК приняли 1 тыс. 076 таких протоколов, что составляет почти 71,7% от общего количества протоколов, которые должны быть получены, а областным ТИК передано 914 протоколов (почти 67%).

Местные выборы в Украине

Очередные местные выборы в Украине состоялись 25 октября.

Их особенностью было то, что они происходили по пропорциональной системе с открытыми списками.

Украинцы выбирали в этот день 1 тыс. 780 депутатов областных советов и Киевсовета, 5 тыс. 366 депутатов районных Советов, 11 тыс. 124 депутата городских советов, 562 депутата районных советов в городах с районным делением, 10 тыс. 284 депутата поселковых советов, 14 тыс. 6 депутатов сельских советов, 370 городских голов, 428 поселковых голов и 623 сельских голов.

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Автор: Антонина Доломанжи