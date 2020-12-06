Сегодня, 6 декабря, в Кривом Роге состоялось повторное голосование по выборам городского головы.

По результатам экзит-пола, проведенного фондом «Украинская политика», во втором туре выборов мэра Кривого Рога побеждает Дмитрий Шевчик представитель партии «Слуга народа».

Как пишет Украина 24, Дмитрий Шевчик получает 51,7% голосов избирателей, а его оппонент Константин Павлов (ОПЗЖ) – 47,2%.

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По данным другого экзит-пола «Центра исследования развития территорий», проведенного по заказу «Голос UA», победу одерживает кандидат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Константин Павлов с 58.86 % голосами.

Второй тур выборов в Кривом Роге: что известно

Криворожская городская ТИК вечером 17 ноября решила провести повторное голосование по выборам городского головы 6 декабря.

Также в ТИК поступило заявление нынешнего мэра Юрия Вилкула об его отказе участвовать во втором туре.

Таким образом во втором туре выборов городского головы участвуют кандидат от «Слуги народа» Дмитрий Шевчик и кандидат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Константин Павлов.

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Автор: УНИАН