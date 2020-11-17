По словам Вилкула, принять участие во втором туре выборов он не сможет по состоянию здоровья.

Действующий мэр Юрий Вилкул не будет принимать участие во втором туре выборов, который пройдет 22 ноября.

Об этом он заявил в видеообращении.

По словам Вилкула, принять участие во втором туре выборов он не сможет по состоянию здоровья.

Своим "преемником" он назвал кандидата от ОПЗЖ Константина Павлова, который из-за снятия с выборов Вилкула выходит во второй тур.

Выборы в Кривом Роге

Повторное голосование на выборах мэра в городах Днепр и Кривой Рог (Днепропетровская обл.) назначено на 22 ноября.

В первом туре победил Юрий Вилкул. За него проголосовали 80655 горожан, а это 46,27% тех, кто пришёл на местные выборы. На второй позиции с результатом практически вдвое меньше, казался Дмитрий Шевчик от "Слуги народа". За него свои голоса отдали 45213 человек. На третьем месте в мэрской гонке оказался Константин Павлов от ОПЗЖ, своё доверие ему высказали 15491 избиратель.

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Автор: Денис Прядко