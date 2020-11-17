Действующий мэр Кривого Рога Юрий Вилкул / скриншот из видео
Действующий мэр Юрий Вилкул не будет принимать участие во втором туре выборов, который пройдет 22 ноября.
Об этом он заявил в видеообращении.
По словам Вилкула, принять участие во втором туре выборов он не сможет по состоянию здоровья.
Своим "преемником" он назвал кандидата от ОПЗЖ Константина Павлова, который из-за снятия с выборов Вилкула выходит во второй тур.
коллаж Первый городской
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Выборы в Кривом Роге
- Повторное голосование на выборах мэра в городах Днепр и Кривой Рог (Днепропетровская обл.) назначено на 22 ноября.
- В первом туре победил Юрий Вилкул. За него проголосовали 80655 горожан, а это 46,27% тех, кто пришёл на местные выборы. На второй позиции с результатом практически вдвое меньше, казался Дмитрий Шевчик от "Слуги народа". За него свои голоса отдали 45213 человек. На третьем месте в мэрской гонке оказался Константин Павлов от ОПЗЖ, своё доверие ему высказали 15491 избиратель.
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