Вилкул снял свою кандидатуру со второго тура выборов / фото УНИАН, Дмитрий Алехин

Городская территориальная избирательная комиссия приняла решение перенести второй тур выборов в Кривом Роге на 6 декабря.

Об этом сообщает Гражданская сеть "ОПОРА".

"Криворожская городская ТИК вечером 17 ноября решил провести повторное голосование по выборам городского головы 6 декабря. За это проголосовали 12 членов комиссии", - говорится в сообщении.

Также в ТИК уже поступило заявление Юрия Вилкула о его отказе участвовать во втором туре. Таким образом в бюллетене, которые увидят жители города на участках 6 декабря, будет две фамилии - Дмитрий Шевчик от «Слуги народа» и Константин Павлов от «Оппозиционной платформы - За жизнь».

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Выборы в Кривом Роге

  • Повторное голосование на выборах мэра в городах Днепр и Кривой Рог (Днепропетровская обл.) назначено на 22 ноября.
  • В первом туре победил Юрий Вилкул. За него проголосовали 80655 горожан, а это 46,27% тех, кто пришёл на местные выборы. На второй позиции с результатом практически вдвое меньше, казался Дмитрий Шевчик от "Слуги народа". За него свои голоса отдали 45213 человек. На третьем месте в мэрской гонке оказался Константин Павлов от ОПЗЖ, своё доверие ему высказали 15491 избиратель.
  • Сегодня действующий мэр Юрий Вилкул заявил, что не будет участвовать во втором туре выборов.

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Автор: Леся Лещенко