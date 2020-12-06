За пост мэра борются Дмитрий Шевчик («Слуга народа») и Константин Павлов (ОПЗЖ).

В Кривом Роге 6 декабря проходит второй тур выборов городского головы.

Читайте такжеНочное голосование: "слуга народа" со скандалом возглавил Одесский облсовет

Избирательные участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00.

За пост мэра борются Дмитрий Шевчик («Слуга народа») и Константин Павлов (ОПЗЖ).

Выборы мэра в Кривом Роге

В первом туре победил действующий мэр Юрий Вилкул. За него проголосовали 80655 горожан, а это 46,27% пришедших на местные выборы.

На второй позиции с результатом практически вдвое меньше, оказался Дмитрий Шевчик от "Слуги народа". За него свои голоса отдали 45213 человек. На третьем месте в мэрской гонке оказался Константин Павлов от ОПЗЖ, свое доверие ему высказал 15491 избиратель.

17 ноября Вилкул заявил, что не будет участвовать во втором туре выборов из-за состояния своего здоровья. Своим "преемником" он назвал кандидата от ОПЗЖ Константина Павлова, который из-за снятия с выборов Вилкула выходит во второй тур.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров