Филатов выиграл выборы мэра Днепра / Днепропетровский городской совет
Действующий городской голова Днепра Борис Филатов одержал победу во втором туре выборов мэра города.
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Как сообщает пресс-служба Днепровского горсовета об этом во время брифинга 23 ноября сообщил секретарь городского совета Александр Санжара.
По результатам обработки 100% протоколов Филатов набрал 80,61% голосов днепрян, опередив своего конкурента - Загида Краснова более чем в четыре раза.
Местные выборы в Украине
- 25 октября в Украине состоялись местные выборы. 15 ноября второй тур выборов мэра прошел в семи городах.
- Накануне, 22 ноября, в Украине состоялся второй тур выборов мэра в 11 городах – в Днепре, Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде (Закарпатская область), Бердянске (Запорожская область), Львове, Дрогобыче (Львовская область), Николаеве, Полтаве, Ривном и Черкассах.
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