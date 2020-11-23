Во втором туре Филатов боролся за кресло мэра с Загидом Красновым.

Действующий городской голова Днепра Борис Филатов одержал победу во втором туре выборов мэра города.

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Как сообщает пресс-служба Днепровского горсовета об этом во время брифинга 23 ноября сообщил секретарь городского совета Александр Санжара.

По результатам обработки 100% протоколов Филатов набрал 80,61% голосов днепрян, опередив своего конкурента - Загида Краснова более чем в четыре раза.

Местные выборы в Украине

25 октября в Украине состоялись местные выборы. 15 ноября второй тур выборов мэра прошел в семи городах.

Накануне, 22 ноября, в Украине состоялся второй тур выборов мэра в 11 городах – в Днепре, Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде (Закарпатская область), Бердянске (Запорожская область), Львове, Дрогобыче (Львовская область), Николаеве, Полтаве, Ривном и Черкассах.

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Автор: Дмитрий Захаров