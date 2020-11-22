Узнавайте, кто станет мэром вашего города, судя по экзит-полам.

22 ноября в Украине состоялся второй тур выборов мэра в 11 городах – в Днепре, Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде (Закарпатская область), Бердянске (Запорожская область), Львове, Дрогобыче (Львовская область), Николаеве, Полтаве, Ривне и Черкассах.

Читайте такжеВ 11 городах Украины прошел второй тур местных выборов (онлайн-трансляция)

В 20:00 закрылись избирательные участки, после чего стали известны результаты экзит-полов.

УНИАН собрал результаты экзит-полов после второго тура выборов 22 ноября во Львове, Николаеве, Славянске и других городах.

ЛЬВОВ

По результатам экзит-пола, проведенного социологической компанией Liberty Report, во втором туре выборов побеждает действующий городской голова Андрей Садовый. Он набирает 62,8% голосов, его оппонент Олег Синютка – 37,2%.

ЧЕРКАССЫ

На выборах городского головы Черкасс победу во втором туре одерживаетАнатолий Бондаренко («За майбутнє») с 54,25% голосами избирателей. У его соперника – Виктора Евпака («Голос») – 45,75%.

НИКОЛАЕВ

На выборах городского головы Николаева лидирует действующий мэр города Александр Сенкевич с результатом в 61,6%. Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола, проведенного изданием «Никвести».

ДНЕПР

Во втором туре выборов мэра Днепра лидирует действующий городской голова Борис Филатов. Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола, проведенного компанией «Социс». Филатов набирает 78,75% голосов избирателей, а его оппонент Загид Краснов – 18,25%.

СЛАВЯНСК

По предварительным результатам, во втором туре выборов мэра Славянска лидирует действующий городской голова Вадим Лях («Оппоблок»), у него 58,8% голосов. Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола, проведенного компанией R&B Group. У его оппонента Павла Придворова, который представляет ОПЗЖ, 41,2% голосов избирателей.

ПОЛТАВА

На выборах мэра Полтавы, по предварительным данным, лидирует Сергей Иващенко. У него 41,6% голосов избирателей. Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола, проведенного местным интернет-изданием «Полтавщина». У его политического оппонента Александра Мамая - 33,1%.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН