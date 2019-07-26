ЦИК приняла оригинальные протоколы об итогах голосования 67 ОИК

Всего приняты оригинальные протоколы об итогах голосования 183 ОИК.

Сегодня Центральная избирательная комиссия приняла оригинальные протоколы об итогах голосования в общегосударственном округе в пределах одномандатного округа и протоколы 67 окружкомов.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В частности, для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты соответствующие протоколы об итогах голосования ОИК 67 ОИО: № 12, 14, 15, 16, 18 (Винницкая область), № 19, 20, 23 (Волынская область), № 25, 29, 32 34 35 (Днепропетровская область), № 65, 66, 67 (Житомирская область), № 78 (Запорожская область), № 83, 84, 85 (Ивано-Франковская область), № 95, 96, 98 (Киевская область) , № 101 (Кировоградская область), № 106, 107 (Луганская область), № 119, 120, 121, 122, 123, 126 (Львовская область), № 135, 136, 139, 140, 141, 142 (Одесская область) , № 147, 148, 151 (Полтавская область), № 153, 156 (Ривненская область), № 157, 161 (Сумская область), № 163, 166 (Тернопольская область), № 170, 172, 179 (Харьковская область), № 182, 183, 186 (Херсонская область), № 189, 191, 192 (Хмельницкая область), № 196, 197 (Черкасская область), № 201, 202, 204 (Черновицкая область), № 206, 208, 209, 210 (Черниговская область), № 214, 223 (Киев).

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Таким образом, по состоянию на 26 июля Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования ОИК 183 ОИО.

Также ЦИК приняла протоколы ОИК ОИО № 24 № 38, № 90, № 131, № 221 с пометкой "Уточненный".

В то же время Комиссия поручила подготовить и предоставить протоколы об итогах голосования в одномандатных округах ОИК ОИО № 27 № 94, № 137, № 168, № 176 с пометкой "Уточненный" до 27 июля, а ОИК ОИО № 33, № 71, № 91, № 93, № 97 - до 29 июля.

В заседании ЦИК объявлен перерыв до 15 часов 27 июля.