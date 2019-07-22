ЦИК обработала более 60% протоколов: что изменилось и какие партии проходят в Раду

Партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" поддержали 13,01%, "Европейскую солидарность" – 8,52%, "Батькивщину" - 8,02%; "Голос" – 6,30%.

По данным обработки 62,48% протоколов, партия «Слуга народа» продолжает лидировать на парламентских выборах. Читайте такжеРезультаты выборов в Раду: половина протоколов обработана, пять партий попадают в парламент Такие данные обнародованы на сайте Центральной избирательной комиссии. Так, за "Слугу народа" проголосовали 42,52% избирателей. Партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" поддержали 13,01%; "Европейскую солидарность" – 8,52%; Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 8,02%; "Голос" – 6,30%. За другие партии проголосовали менее 5% избирателей. Напомним, согласно окончательным данным Национального экзит-полла, результаты внеочередных парламентских выборов могут выглядеть так: партия "Слуга народа" набирает 44,2% голосов, Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина" - 7,4%, "Голос" - 6,5%.

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