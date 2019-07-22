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ЦИК обработала более 60% протоколов: что изменилось и какие партии проходят в Раду

13:47, 22 июля 2019
Выборы 2019
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ЦИК обработала более 62% протоколов / фото УНИАН

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Такие данные обнародованы на сайте Центральной избирательной комиссии.

Так, за "Слугу народа" проголосовали 42,52% избирателей.

Партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" поддержали 13,01%;

"Европейскую солидарность" – 8,52%;

Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 8,02%;

"Голос" – 6,30%.

За другие партии проголосовали менее 5% избирателей.

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Напомним, согласно окончательным данным Национального экзит-полла, результаты внеочередных парламентских выборов могут выглядеть так: партия "Слуга народа" набирает 44,2% голосов, Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина" - 7,4%, "Голос" - 6,5%.

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Теги: #Рада#выборы#Слуга народа