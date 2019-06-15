ЦИК зарегистрировала уже 98 кандидатов в нардепы

Всего по состоянию на 15 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 362 кандидатов в народные депутаты Украины.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 98 кандидатов в народные депутаты Украины на внеочередные выборы 21 июля.

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, соответствующие решения были приняты сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии, которое провела председатель комиссии Татьяна Слипачук.

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Комиссия зарегистрировала 76 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в окружных избирательных округах в порядке самовыдвижения. А именно: Донца - в ОИО № 12 Юрчишина - в ОИО № 13, Михайленко - в ОИО № 18, Сердюка - в ОИО № 25. Водолазского, Кургузова - в ОИО № 26, Джихура - в ОИО № 29, Самойленко-Тыдир - в ОИО № 33, Петренко - в ОИО № 34, Кравченко, РябОИОла - в ОИО № 37, Дядика, Камышева, Нестеренко - в ОИО № 38, Зигала - в ОИО № 39, Аксакову, Пахомова - в ОИО № 52, Куршево - в ОИО № 57, Кирилова, Фоменко - в ОИО № 59, Рогаченко - в ОИО № 60, Кайнц - в ОИО № 68, Турис - в ОИО № 69, Савулу, Савчука, Хому - в ОИО № 72, Матюшкина - в ОИО № 74, Балицкого, Кусаева - в ОИО № 80, Сворака - в ОИО № 84, Гресько - в ОИО № 85, Бельмегу, Тимофеева - в ОИО № 91, Ференца - в ОИО № 92, Коломийца, Туний - в ОИО № 93, Товкиса - в ОИО № 101, Галасюка, Жувакина, Татарку, Шевцова - в ОИО № 105 , Сухова - в ОИО № 107, Мельника - в ОИО № 112, Падеева, Хижняка - в ОИО № 114, Квурта - в ОИО № 115, Юринец - в ОИО № 117, Тищенко - в ОИО № 119, Гнатуша - в ОИО № 122, Курия, Лопушанского - в ОИО № 125, Белова - в ОИО № 127, Миколайчика - в ОИО № 129, Гасюка, Григоряна - в ОИО № 131, Берендеева - в ОИО № 133, Берендеево - в ОИО № 135, Терешонкова - в ОИО № 136, Гончаренко - в ОИО № 137, Фурсина - в ОИО № 138, Муравского - в ОИО № 139, Мазура - в ОИО № 146, Дехтярчука - в ОИО № 154, Ананьева - в ОИО № 159, Немичева - в ОИО № 170, Попову - в ОИО № 171, Трохимченка - в ОИО № 172, Бригас, Миропольца - в ОИО № 173, Камленкоа - в ОИО № 174, Мураеву - в ОИО № 181, Гринюка - в ОИО № 184, Фернеса - в ОИО № 214, Малого - в ОИО № 216, Гончарука, Коновала - в ОИО № 218.

Также Комиссия зарегистрировала 22 кандидата в народные депутаты Украины, выдвинутые политическими партиями, в ОИО на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019, а именно:

6 - выдвинутых политической партией "Объединение "Самопомич": Туровскую - в ОИО № 33, Гарасимко - в ОИО № 83, Станиславского - в ОИО № 84, Никоровича - в ОИО № 87, Токарчука - в ОИО № 88, Подоляк - в ОИО № 116;

2 - выдвинутых Социалистической партией Украины: Бутырину - в ОИО № 24, Чередниченко - в ОИО № 144;

13 - выдвинутых партией "Гражданская позиция": Спиженко - в ОИО № 91, Стецькива - в ОИО № 117, Гирняка - в ОИО № 120, Маткивского - в ОИО № 121, Мусия - в ОИО № 124, Канивца - в ОИО № 126 , Рица - в ОИО № 174, Евсюкова - в ОИО № 211, Гриценко - в ОИО № 212, Юсова - в ОИО № 216, Сирицу - в ОИО № 217, Смыка - в ОИО № 221, Аниськовича - в ОИО № 223;

1 - выдвинутого Аграрной партией Украины - Полозова - в ОИО № 197.

Таким образом, сегодня Комиссия зарегистрировала 98 кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 76, выдвинутых политическими партиями - 22.

Всего по состоянию на 15 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 362 кандидата в народные депутаты Украины, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 318, выдвинутых политическими партиями - 44.

Также зарегистрировано доверенных лиц некоторых кандидатов в народные депутаты Украины, зарегистрированных в одномандатных избирательных округах.

Кроме того, зарегистрированы представитель политической ВО "Свобода" в ЦИК с правом совещательного голоса Дутка и представитель Радикальной партия Олега Ляшко в ЦИК с правом совещательного голоса Видмиш.