ЦИК отказалась регистрировать Онищенко кандидатом в депутаты

Онищенко утверждает, что был делегирован от Украины участвовать в конных соревнованиях, поэтому не проживал последние три года в Украине.

Центральная избирательная комиссия отказала Александру Онищенко в регистрации кандидатом в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах, которые пройдут 21 июля.

Об этом в субботу сообщили в пресс-службе ЦИК.

"Комиссия отказала Онищенко, выдвинутому "Социалистической партией Украины" в избирательном округе №93, поскольку им не соблюдены требования Конституции и избирательного закона о проживании в Украине на протяжении последних 5 лет на день проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины", - пояснили в ЦИК.

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Вместе с тем ЦИК на заседании 15 июня зарегистрировала 76 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в ОВО в порядке самовыдвижения, и 22 кандидатов, выдвинутых политическими партиями: 6 от "Объединение "Самопомич", 2 - от Соцпартии, 13 - от "Гражданской позиции", 1 - от "Аграрной партии Украины".

Таким образом, по состоянию на 15 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 362 кандидатов: 318 самовыдвиженцев и 44 - выдвинутых политическими партиями.

Секретарь Центризбиркома Наталья Бернацкая сообщила, что Александр Онищенко, который покинул Украину три года назад и находится в международном розыске, в пакете документов на регистрацию кандидатом в депутаты утверждает, что был делегирован от Украины участвовать в конных соревнованиях.

Как сообщал УНИАН, детективы НАБУ в декабре 2015 года начали досудебное расследование о хищении средств при добыче и продаже газа по договорам совместной деятельности "Укргаздобычи", в результате которой государству нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

По версии следствия, с января 2013 года по июнь 2016 года члены преступной организации противоправно завладели 1,6 млрд грн, полученными от реализации газа, в результате чего ПАО "Укргаздобыча" был причинен ущерб в размере более 740 млн грн.

Следствие установило причастность к участию в совершении преступлений 29 человек. Из них семь, в частности, организатор схемы - народный депутат Онищенко, находятся в розыске. Летом 2016 года Верховная Рада лишила Онищенко депутатской неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины.

12 обвинительных актов в отношении 18 человек направлены в суды.