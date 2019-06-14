Парубий предоставил КСУ заявления депутатов о выходе из коалиции

По его словам, в коалицию входило несколько внефракционных нардепов.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий передал в Конституционный Суд список депутатов, который подтверждает наличие коалиции на момент выхода из нее фракции "Народный Фронт".

Об этом он заявил в эфире телеканала "ЭспрессоTV".

Парубий сообщил, что передал в суд несколько важных документов.

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"Я передал в суд несколько важных документов. Один из них - документ численности двух фракций. Передал и другой документ. Все заявления, которые поступали в аппарат Верховной рады о выходе народных депутатов из коалиции", - говорится в сообщении.

Спикер подчеркнул, что в КСУ переданы документы только о выходе тех депутатов, которые написали соответствующие заявления.

"Как коалиция в начале своего образования насчитывала 302 народных депутата, я передал все заявления депутатов, которые писали их о выходе. Если вычесть эти заявления от цифры 302, тоже получается больше, чем 226", - добавил Парубий.

По его словам, в коалицию входило несколько внефракционных нардепов.

"На момент выхода из коалиции" Народного фронта "коалиция существовала и кроме двух фракций в нее входил ряд внефракционных депутатов. У меня нет возможности считать членов коалиции, как нет такой функции и у президента. В КСУ достаточно документальных данных, чтобы можно было четко сделать вывод", - отметил он.

Парубий добавил, что в 2016 году, и в мае до выхода "Народного фронта", в коалиции насчитывалось более 226 депутатов.