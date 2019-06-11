Председатель Рады не может объявлять о выходе фракций из коалиции - представитель президента в КС

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский назвал «свободным творчеством» председателя Верховной Рады объявление на пленарных заседаниях информации о выходе фракций из коалиции.

Председательствующий на заседании парламента не имеет полномочий объявлять о выходе фракций из коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявил в комментарии журналистам во время перерыва в заседании КС по рассмотрению представления депутатов о конституционности указа главы государства о роспуске Верховной Рады.

«Председатель Верховной Рады или другой председательствующий на заседании не имеет никаких полномочий делать какие-либо объявления о выходе из состава коалиции отдельных фракций. Это фактически такое «свободное творчество» председателя Верховной Рады, которое не имеет никакого юридического фундамента», - утверждает он.

По словам Вениславского, после выхода фракций Радикальной партии, «Батькивщины» и «Самопомочи» в составе коалиции остались менее 226 депутатов.

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«Поэтому мы исходим из следующего - в секретариат парламента поступило и было зачитано председательствующим заявление трех фракций о прекращении их участия в коалиции, и это является достаточным юридическим фактом для того, чтобы провести элементарные математические подсчеты: отнять от совокупного количества нардепов в пяти фракциях количество депутатов, входящих в три фракции, прекратившие свое членство в коалиции, и там никак не получается 226 голосов. Это очевидная вещь», - подчеркнул он.

По словам Вениславского, когда последняя фракция вышла из коалиции, то в ее составе остались две фракции - «Народный фронт» и «БПП», а это в совокупности 216 депутатов.

Как сообщал УНИАН, 17 мая фракция «Народный фронт» заявила о выходе из коалиции. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил о прекращении деятельности коалиции в парламенте.

Согласно законодательству, после объявления об отсутствии коалиции фракции могут в течение 30 дней договориться о создании новой. В случае, если коалиция не создана, президент имеет право объявить о роспуске парламента и назначить досрочные выборы. Однако за полгода до очередных парламентских выборов, которые запланированы на 27 октября, законодательством установлен мораторий на досрочный роспуск Верховной Рады.

21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий ВР и назначении внеочередных выборов на 21 июля.

24 мая представители "Народного фронта" внесли в Конституционный суд представление, которым просят признать неконституционным указ о роспуске Верховной Рады.

6 июня Парубий заявил, что в составе коалиции до выхода фракции «Народный фронт» было 227 народных депутатов.

Сегодня, 11 июня, на заседании КС депутат Игорь Алексеев утверждал, что, несмотря на выход фракций "Самопомич", Радикальной партии и "Батькивщина", коалиция в составе "Народного фронта" и "БПП" вместе с внефракционными насчитывала большинство от конституционного состава парламента до момента, когда из коалиции вышел "Народный фронт".