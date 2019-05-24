В Украине началась избирательная кампания по досрочным выборам в Раду

Председатель ЦИК Татьяна Слипачук отметила, что избирательный процесс является неотвратимым.

В пятницу, 24 мая, в Украине официально начался избирательный процесс по досрочным выборам в Верховную Раду.

Избирательный процесс внеочередных выборов депутатов, согласно закону, начинается на следующий день после публикации соответствующего указа о проведении досрочных выборов.

Указ президента Украины Владимира Зеленского №303/2019 о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года опубликован в правительственном издании "Урядовый курьер" 23 мая. Указ вступил в силу со дня его публикации.

Председатель ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что избирательная комиссия готова и способна выполнять функции по проведению внеочередных выборов, а также подчеркнула, что избирательный процесс является неотвратимым.

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Однако она отметила, что по действующей процедуре государственных закупок, Центральная избирательная комиссия не успеет напечатать бюллетени для внеочередных выборов депутатов.

Слипачук добавила, что законодательство о государственных закупках не учитывает быстротечности избирательного процесса внеочередных выборов, который в этот раз продлится 58 дней.

Как сообщал УНИАН, 21 мая Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля.

Ряд народных депутатов намерены обратиться в Конституционный суд относительно конституционности указа президента о роспуске парламента. Эту идею поддержал председатель ВР Андрей Парубий.