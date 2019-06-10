ЦИК зарегистрировала 95 кандидатов в депутаты

Сегодня на заседании Центризбирком зарегистрировал еще 31 кандидата на внеочередные парламентские выборы.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 95 кандидатов в народные депутаты для участия во внеочередных выборах 21 июля.

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Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании Центризбирком зарегистрировал еще 31 кандидата: Александра Репьяка в одномандатном избирательном округе №13 (Винницкая область), Сергея Окунинца - №27, Александра Широких - №29, Олега Мороза - №30 и Владимира Хоришко - №39 (Днепропетровская область), Эдуарда Бордунова - №45, Александра Ковалева - №51 и Сергея Сажко - №59 (Донецкая область), Алексея Данилова и Виталия Петренко - №66 (Житомирская область), Михаила Прасола - №76, Вячеслава Богуслаева - №77, Юрия Щуклина - №78 и Анатолия Васюка - №82 (Запорожская область), Василия Крутчака - №88 (Ивано-Франковская область), Вадима Шкаривского - №93 и Глеба Лирника - №94 (Киевская область), Александра Бережного - №106 (Луганская область), Богдана Дубневича и Ореста Косыка - №118 (Львовская область), Анатолия Нелюбу - №147, Вячеслава Минязева и Андрея Реку - №149 (Полтавская область), Игоря Шкурата - №161 (Сумская область), Сергея Мельника - №187 и Антонину Бойко - №191 (Хмельницкая область), Евгения Саражу - №198 и Светлану Залищук - №199 (Черкасская область), Ивана Попеску - №203 (Черновицкая область).

Также ЦИК зарегистрировала выдвинутого партией "Народная правда" Артема Дуброва - №211 (Киев) и выдвинутого партией "Рідне місто" Тараса Бойко - №23 (Ривненская область).

Таким образом, по состоянию на 10 июня зарегистрировано 88 кандидатов в народные депутаты, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах в порядке самовыдвижения, и 7 кандидатов от политических партий.