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Нарушений во время второго тура выборов было меньше, чем в первом - Кошель (видео)

09:46, 22 апреля 2019
Выборы 2019
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Иллюстрация / REUTERS

Такое заявление сделал в эфире телеканала "1+1" Алексей Кошель, председатель комитета избирателей Украины.

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Он подчеркнул, что накануне второго тура был ряд возможных сценариев со стороны различных политических сил и самих политиков относительно возможных фальсификаций и нарушений, но результаты избирательного процесса приятно удивили и сам день голосования прошел спокойно.

Качество избирательного процесса улучшилось по сравнению с первым туром. И это Кошель связывает с изменением самого избирателя.

"Меняется избиратель. Мне очень приятно, что во время нынешней избирательной кампании избиратель дискутировал вокруг вопроса полномочий президента. И довольно остро критиковал нереалистичные обязательства", - подчеркнул Кошель.

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Теги: #КИУ#выборы президента Украины 2019#второй тур президентских выборов