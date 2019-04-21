Второй тур выборов президента прошел успешно – ЦИК

Явка избирателей по сравнению с первым туром выборов осталась неизменной.

День голосования во втором туре выборов президента Украины прошел успешно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко.

Читайте такжеОкончательные данные Национального экзит-пола: Зеленский набирает 73% голосов, Порошенко - 25,5%

«С удовольствием сообщаю, что в целом день голосования прошел успешно, и даже, согласно сообщениям Нацполиции, количество обращений и жалоб по выборам намного меньше, чем во время голосования 31 марта», - сказал Радченко.

Также он добавил, что явка избирателей по сравнению с первым туром выборов осталась неизменной: по данным из 194 округов, явка составила 62,12%, в первом туре она составляла 62,8%. «Но я подчеркиваю, что мы еще продолжает получать данные по явке», - уточнил он.

Также Радченко проинформировал о голосовании за рубежом. На зарубежном избирательном округе повторное голосование состоялось на 101 избирательном участке в 72 странах мира. «По состоянию на 22:00 голосование завершилось на 88 заграничных участках. Последние избирательные участки за рубежом закроются для избирателей в 6 часов утра 22 апреля в Генконсульстве Украины в Сан-Франциско в США», - добавил он.

Также, как сообщил руководитель пресс-службы ЦИК Константин Хивренко, планируется, что на следующий брифинг члены ЦИК выйдут в 10:00 22 апреля.