цей матеріал доступний українською

Второй тур выборов президента прошел успешно – ЦИК

23:33, 21 апреля 2019
Выборы 2019
293 0
Иллюстрация / REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко.

Читайте такжеОкончательные данные Национального экзит-пола: Зеленский набирает 73% голосов, Порошенко - 25,5%

«С удовольствием сообщаю, что в целом день голосования прошел успешно, и даже, согласно сообщениям Нацполиции, количество обращений и жалоб по выборам намного меньше, чем во время голосования 31 марта», - сказал Радченко.

Также он добавил, что явка избирателей по сравнению с первым туром выборов осталась неизменной: по данным из 194 округов, явка составила 62,12%, в первом туре она составляла 62,8%. «Но я подчеркиваю, что мы еще продолжает получать данные по явке», - уточнил он.

Также Радченко проинформировал о голосовании за рубежом. На зарубежном избирательном округе повторное голосование состоялось на 101 избирательном участке в 72 странах мира. «По состоянию на 22:00 голосование завершилось на 88 заграничных участках. Последние избирательные участки за рубежом закроются для избирателей в 6 часов утра 22 апреля в Генконсульстве Украины в Сан-Франциско в США», - добавил он.

Также, как сообщил руководитель пресс-службы ЦИК Константин Хивренко, планируется, что на следующий брифинг члены ЦИК выйдут в 10:00 22 апреля.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Второй тур выборов президента: Зеленский Vs Порошенко
Теги: #выборы#ЦИК