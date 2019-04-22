"Вы теперь действительно будете слугой народа": Британия и Франция поздравили Зеленского с победой

Мировые лидеры продолжают поздравлять Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.

Государственный секретарь по иностранным делам и делам Содружества Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (министр иностранных дел) Джереми Хант поздравил шоумена Владимира Зеленского с успехом на президентских выборах в Украине.

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Об этом глава МИД Британии сообщил в микроблоге Twitter.

"Поздравления Владимиру Зеленскому и его команде Зеленского с вашим успехом на президентских выборах. Вы теперь по-настоящему будете слугой народа. Мы с нетерпением ожидаем совместного сотрудничества, потому что Соединенное Королевство продолжает поддерживать Украину, ее избранный евроатлантический путь, процесс реформ и безопасность", - подчеркнул Хант.

Также президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Зеленского с победой. Об этом в микроблоге Twitter сообщила посол Франции в Украине Изабель Дюмон. "Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил Владимиру Зеленскому, чтобы поздравить с победой на выборах президента Украины 21 апреля 2019 года", - подчеркнула Дюмон.