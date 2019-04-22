ЦИК обработала 6,21% протоколов: Зеленский лидирует во всех областях, кроме Львовщины и Ивано-Франковщины

На Львовщине за Порошенко проголосовали 59%, за Зеленского - 37%, на Ивано-Франковщине соответственно 49% и 47%.

Центральная избирательная комиссия обработала 6,21% протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования во втором туре выборов президента.

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Как передает корреспондент УНИАН, согласно результатам, у кандидата в президенты Владимира Зеленского - 71,94%, у кандидата в президенты Петра Порошенко - 25,75%.

Зеленский лидирует во всех областях, кроме Львовской, Ивано-Франковской и заграничного избирательного округа.

Во Львовской области за Порошенко проголосовали 59%, за Зеленского - 37%, в Ивано-Франковской - соответственно 49% и 47%. В ЗИО за Порошенко отдали голоса 50,47% граждан.

Также уже известна явка из 198 округов. Как и ранее, самая высокая она во Львовской области 67,34%, самая низкая - на Закарпатье - 46,38%, в Киеве явка составляет 65,86%.

В целом активность избирателей в Украине и в ЗИО составляет 62,06%.