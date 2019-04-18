Зеленский в эфире ток-шоу «Право на владу» (событие завершено)
21:03, 18 апреля 2019Выборы 2019
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Вопросы кандидату будут задавать ведущие украинские журналисты.
Владимир Зеленский - в эфире шоу "Право на владу" / скриншот
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прибыл в студию общественно-политического ток-шоу «Право на владу» на канале «1+1».
Смотрите онлайн-трансляцию эфира шоу на УНИАН.
Как сообщалось ранее, вместе с ведущими проекта «Право на владу» Натальей Мосейчук и Сергеем Ивановым вопросы кандидату в президенты будут ставить известные украинские журналисты: шеф-редактор интернет-издания LB.ua Соня Кошкина, главный редактор интернет-портала «РБК-Украина» Сергей Щербина, журналист Дмитрий Гордон, корреспондент интернет-издания «TheБабель» Мария Жартовская, генеральный директор информагентства «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко.
Также к дискуссии присоединится руководитель социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович.
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