Владимир Зеленский станет гостем ток-шоу "Право на владу"

Завтра общественно-политическое ток-шоу «Право на власть» выйдет на канале «1+1» раньше, чем обычно – в 21.00.

Завтра, 18 апреля, кандидат в президенты Владимир Зеленский посетит студию общественно-политического ток-шоу «Право на владу» на канале «1+1». Сегодня в редакцию проекта поступило официальное письмо от штаба Владимира Зеленского, в котором ссылаясь на закон «О выборах Президента Украины», содержится просьба предоставить их кандидату эфирное время в ближайшем выпуске «Право на владу».

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Гости каждого эфира и темы для дискуссии всегда формируются исключительно по усмотрению редакции. Однако поскольку в прошлый четверг, пренебрегая правилами редакционной политики программы, студию рейтингового политического ток-шоу страны «Право на владу» без предупреждения и приглашения фактически оккупировал для собственной агитации кандидат в президенты Петр Порошенко, на этой неделе команда проекта будет ждать в студии кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Вместе с ведущими проекта «Право на владу» Натальей Мосейчук и Сергеем Ивановым вопросы кандидату в президенты будут ставить известные украинские журналисты: шеф-редактор интернет-издания LB.ua Соня Кошкина, главный редактор интернет-портала «РБК-Украина» Сергей Щербина, журналист Дмитрий Гордон, корреспондент интернет-издания «TheБабель» Мария Жартовская, генеральный директор информагентства «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко. Также к дискуссии присоединится руководитель социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович. Укажем, что сейчас список гостей уточняется и не является окончательным.

Завтра общественно-политическое ток-шоу «Право на владу» выйдет на канале «1+1» раньше, чем обычно – в 21.00.