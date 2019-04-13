Руководство "Олимпийского" согласовало со штабами Порошенко и Зеленского формат проведения дебатов

Подробностей проведения на НСК "Олимпийский" дебатов кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко заместитель гендиректора спорткомплекса Виктор Анисимов не раскрыл, сославшись на коммерческую тайну и меры безопасности.

Представители избирательных штабов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского обсудили на стадионе "Олимпийский" формат дебатов.

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Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил заместитель гендиректора спорткомплекса Виктор Анисимов.

"Состоялся плодотворный диалог. Мы выработали на сегодняшний день формат мероприятий, которые будут проходить и будут проводиться каждым из кандидатов. Форматы немного отличаются друг от друга.

Подробностей я рассказать не могу. С одной стороны, есть определенная коммерческая тайна, с другой стороны, это связано с определенными мерами безопасности, так как мероприятия будут проходить при участии главы государства и кандидата на пост президента Украины", - сказал он.

По словам представителя спорткомплекса, "на сегодняшний день на все 100% оптимизированы все ресурсы стадиона", чтобы провести дебаты на самом высоком уровне.

"На сегодняшний день на 19 апреля было подано две заявки от обоих кандидатов. Фактически они назначены на вечер, хотя одна из сторон предлагала провести мероприятие 19 апреля днем, а потом продолжить все это вечером. Но в данной ситуации это не официальные дебаты, которые предусмотрены законом, это мероприятие, которое организовывается избирательными штабами в рамках предвыборной агитации", - подчеркнул Анисимов.

Как сообщал УНИАН, 31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины. Согласно официальным данным ЦИК, за Зеленского проголосовали 30,24%, за Порошенко - 15,95% избирателей. Второй тур выборов пройдет 21 апреля.

Вечером 3 апреля Зеленский предложил провести дебаты на стадионе "Олимпийский" в Киеве. В ночь на 4 апреля Порошенко принял предложение и назначил Зеленскому встречу на стадионе на 14.14 14 апреля. В штабе Зеленского 12 апреля заявили, что дебаты состоятся на НСК "Олимпийский" в 19.00 19 апреля.