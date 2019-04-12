У Зеленского новым видео зовут Порошенко на дебаты: 19 апреля в 19:00 на "Олимпийском"

У Зеленского хотят проведения дебатов на НСК "Олимпийский" 19 апреля в 19:00.

Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского в пятницу, 12 апреля, обнародовала видео, в котором объявила точное время и место проведения дебатов.

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Как говорится в ролике, они должны состояться 19 апреля в 19:00 на НСК "Олимпийский".

"19 апреля в 19:00 - главные дебаты страны. Общество получит ответ на главный вопрос: прошлое или будущее? НСК "Олимпийский", - говорится в видеоролике.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, однако озвучил ряд условий. В частности, дебаты должны проходить на НСК «Олимпийский», перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а также кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов. Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе. Президент заявил, что закон предусматривает другие условия проведения дебатов, однако согласился дискутировать на стадионе.

10 апреля спикер предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев заявил, что Порошенко точно будет на дебатах в студии «Общественного телевидения» 19 апреля на 20.00 и прибудет на НСК «Олимпийский» к кандидату в президенты Зеленскому в этот же день, если не будет совпадать время, и еще раз приглашает оппонента прибыть на «Олимпийский» для проведения дебатов 14 апреля в 14.14.

11 апреля кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в телефонном режиме в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" снова заявил, что ждет действующего главу государства и кандидата в президенты Петра Порошенко на дебаты 19 апреля на НСК "Олимпийский".