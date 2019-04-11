"Я закончу через пять лет, а вы закончите 22-го числа": Зеленский и Порошенко устроили перепалку в прямом эфире (видео)

Зеленский резко оборвал телефонный разговор с Порошенко.

Между кандидатами в президенты Владимиром Зеленский и Петром Порошенко произошел спор в эфире "Право на власть" на "1+1".

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"Вас не перебивал народ пять лет, дайте мне сказать. Господин Порошенко, послушайте меня", - сказал Зеленский Порошенко. Во время разговора они перебивали друг друга и не могли прийти к согласию относительно окончательной даты дебатов.

Порошенко пытался дебатировать во время эфира: "Я хотел бы, чтобы вы имели возможность услышать ответ. Дебаты - это, когда я Вас послушал, а Вы слушаете меня. Господин Зеленский, дайте возможность Вам ответить. Иначе это не дебаты". Потом настаивал провести дискуссию 14 апреля на стадионе, а 19 – на "Общественном".

Впрочем, его оппонент настаивал на том, что дебаты состоятся только 19 апреля на НСК, а эфире не дебаты. "Еще раз подчеркиваю: 19 апреля на НСК "Олимпийский" будут дебаты. Вы хотите сейчас, но я Вас приглашаю 19-го. Я закончу через пять лет, а Вы закончите 22-го числа", - заявил он.

В конце Зеленский резко завершил разговор. "Сейчас я закончу. 19-го числа на НСК "Олимпийский". Точка. До свидания", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, президент пришел в эфир программы с инициативой провести дебаты в эфире программы "Право на власть" с другим кандидатом Владимиром Зеленским.