Зеленский не пойдет на VADA-анализы на "Олимпийском"

Также в «Зе!Команде» настаивают, что предвыборные дебаты на НСК «Олимпийский» кандидатов в президенты должны состояться именно 19 апреля, а не 14 апреля, как это предлагает штаб оппонента.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не намерен повторно сдавать анализы на содержание в организме алкоголя и наркотиков экспертам VADA в Национальном спортивном комплексе «Олимпийский».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Зе!Команды».

«Мы закрыли уже тему анализов. Мы считаем, что это уже откровенное заигрывание с аудиторией. Мы сдали анализы в независимой клинике, которые будут дополнительно проверены в европейских клиниках. Этот вопрос уже закрыт», - заявили в пресс-службе.

Также в «Зе!Команде» настаивают, что предвыборные дебаты кандидатов в президенты на НСК «Олимпийский» должны состояться именно 19 апреля, а не 14 апреля, как это предлагает штаб оппонента - действующего главы государства Петра Порошенко.

Как известно, ранее боксер, экс-чемпион мира Владимир Кличко призвал кандидатов на пост президента Порошенко и Зеленского во второй половине дня среды, 10 апреля, прибыть в НСК «Олимпийский» и сдать анализы представителям антидопинговой организации VADA.

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«Я призываю добровольно кандидатов в президенты Украины сегодня прийти в НСК «Олимпийский» между 15.00 и 18.00 и повторно сдать анализы в компетентные организации и лаборатории», - заявил он.

Кличко отметил, что VADA (Voluntary Anti-Doping Association), специалисты которой прибыли в Киев по его приглашению, и WADA (World Anti-Doping Agency) используют одну и ту же лабораторию для проведения исследования.

В пресс-службе Порошенко в комментарии УНИАН сообщили, что он сегодня, 10 апреля, во второй половине дня, прибудет на НСК «Олимпийский» сдать анализы в рамках предвыборной кампании представителям антидопинговой организации VADA.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, однако озвучил ряд условий. В частности дебаты должны проходить на НСК "Олимпийский", перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а также кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов.

Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе. Действующий глава государства заявил, что закон предусматривает иные условия проведения дебатов, однако согласился дискутировать на стадионе.