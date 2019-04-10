У Порошенко назвали время для проведения дебатов с Зеленским на "Олимпийском"

В штабе Порошенко продолжают настаивать на необходимости дебатов в несколько раундов.

Кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко точно будет на дебатах в студии «Общественного телевидения» 19 апреля на 20.00 и прибудет на НСК «Олимпийский» к кандидату в президенты Владимиру Зеленскому в этот же день, если не будет совпадать время и еще раз приглашает оппонента прибыть на НСК «Олимпийский» для проведения дебатов 14 апреля в 14.14.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь предвыборного штаба Петра Порошенко Олег Медведев.

В штабе Порошенко продолжают настаивать на необходимости дебатов.

«Порошенко считает, что дебаты должны быть обязательно, что таких дебатов должно быть несколько раундов и на них должны быть обсуждены важнейшие вопросы, касающиеся конституционных полномочий президента: оборона и безопасность, дипломатия и внешняя политика и права и свободы граждан», - отметил он.

По словам Медведева, закон Украины предусматривает обязательность дебатов перед вторым туром президентских выборов на «Общественном телевидении» в последнюю пятницу перед днем голосования, то есть 19 апреля.

«Мы точно знаем, что будет в графике кандидата Порошенко 19 апреля в 20.00. Он должен в это время прибыть на «Общественное телевидение». Он там точно будет, потому что участие в таких дебатах перед вторым туром четко требует закон о выборах президента Украины», - отметил он.

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Спикер штаба добавил, что Порошенко так же прибудет на дебаты 14 апреля в 14.14 на НСК «Олимпийский».

«Еще раз настойчиво повторяет свое приглашение к Зеленскому не бояться, не избегать дебатов, проявить смелость и свободу и прийти и за неделю до выборов в прямой трансляции на глазах у всего общества раскрыть свою неизвестную позицию по актуальным вопросам стратегии развития Украины», - отметил Медведев.

Также он заверил, что «Порошенко так же готов в какой-то другой день, возможно и 19 числа (апреля) прибыть на те дебаты, которые на стадионе предлагает Зеленский, но есть закон Украины о выборах президента и приглашение Зеленского не должны совпадать по времени с тем временем, когда закон требует от кандидатов в президенты присутствовать на дебатах на «Общественном телевидении».

Как сообщал УНИАН, 3 апреля Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, однако озвучил ряд условий. В частности, дебаты должны проходить на НСК «Олимпийский», перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а также кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов.

Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе. Действующий глава государства заявил, что закон предусматривает другие условия проведения дебатов, однако согласился дискутировать на стадионе.