Отделы ведения Государственного реестра избирателей будут работать и в выходные дни для оптимизации и ускорения соответствующего процесса.

С сегодняшнего дня украинцы могут начать процедуру временного изменения места голосования без изменения места регистрации.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

«Впервые итоги выборов были установлены в течение семи дней со дня голосования. Кроме того, если в 2014 году был 31 протокол с пометкой «уточненный», то в этом году был 41 такой протокол, но мы все равно смогли обработать все документы в более короткие сроки и получить уточненные данные», - подчеркнула она.

Слипачук отметила, что с сегодняшнего дня кандидаты уже могут присылать в ЦИК представления о составе окружных избирательных комиссий, но срок отправки этих представлений продлится всего чуть больше суток - до 24.00 8 апреля.

Кроме того, по ее словам, уже сегодня украинцы могут начать процедуру временного изменения места голосования без изменения места регистрации.

Председатель ЦИК также добавила, что отделы ведения Государственного реестра избирателей будут работать и в выходные дни для оптимизации и ускорения соответствующего процесса.

Также после объявления о повторном туре голосования кандидатам уже разрешено проводить предвыборную агитацию.