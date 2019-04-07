Оглашены официальные результаты первого тура президентских выборов (видео)

Окончательные результаты удалось получить только после того, как ЦИК получила бумажные протоколы от всех окружных избирательных комиссий.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) огласила уточненные результаты первого тура президентских выборов в Украине.

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Трансляцию заседания ЦИК вел "5 канал". Окончательные результаты удалось получить только после того, как ЦИК получила бумажные протоколы от всех окружных избирательных комиссий с пометкой "Уточненный".

Напомним, 31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины. Лидерами первого тура стали Владимир Зеленский, за которого проголосовали более 30% избирателей, а также действующий президент Украины Петр Порошенко, получивший почти 16% голосов.

3 апреля Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, но озвучил ряд условий. В частности, дебаты должны состояться на НСК «Олимпийский», перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а также кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов.

Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе.